"Spielvi" gleicht spät zum 5:5 aus - Tuggen mit später Wende

Wettswils Gabriel Di Battistas Kopfball zum 1:1 gegen Uzwil, nach Vorarbeit von Jan Loosli (Eckball) und Claudius Brüniger. – Foto: Kaspar Köchli

In der Erstliga-Gruppe 3 hat der FC Tuggen im Duell gegen Höngg erst in der Schlussviertelstunde die Partie zu seinen Gunsten entscheiden können. Für das Resultat der Runde war aber die SV Schaffhausen besorgt. Weniger gut lief es YF Juventus und Freienbach. In der Erstliga-Gruppe 2 trennte sich der Leader GC U21 unentschieden.

Spektakulär: Zehn Tore und keinen Sieger

In einem weiteren Nachtragspiel der Gruppe 3 erreichte die SV Schaffhausen gegen Linth 04 ein spektakuläres 5:5. Es war ein wilder Ritt mit mehreren Führungswechseln, bei dem der eingewechselte Diogo Pinto tief in der Nachspielzeit noch für die "Spielvi" ausgleichen konnte. Gleich dreimal für die Gastgeber erfolgreich war sogar Caner Türkmen. "Das Spiel ging an die Substanz und hat meine Nerven ganz schön strapaziert. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer war es sicherlich attraktiv – mir erging es an der Seitenlinie nicht ganz so, sagte SVS-Trainer Ken Schuler gegenüber den "Schaffhauser Nachrichten".

Erobert: Wettswil neuer Leader

Wettswil-Bonstetten bleibt weiterhin in beeindruckender Form und konnte durch einen 2:1-Sieg gegen Uzwil die Tabellenführung übernehmen. Die Mannschaft von Stephan Lichtsteiner begann das Duell gegen die St. Galler jedoch nicht ideal. Bereits in der 14. Spielminute verwandelte Hajrovic von Uzwil einen Elfmeter, nachdem Wettswil in der Defensive ungeschickt agiert hatte. Der Rückstand weckte die Ämtler aber auf, und sie reagierten sofort. Di Battista stieg nach einem Eckball, der nur kurz nach dem Gegentor ausgeführt wurde, am höchsten und erzielte den Ausgleich.