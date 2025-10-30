Spielverlegungen und Turnieraufsichtsschulung

Kreisliga B2: SV Spiegelberg – TSV Leutenbach, bisher: 01.03.2025, neu: 15.03.2026, 15:00 Uhr

FC Welzheim 06 – TSV Sulzdorf, bisher: 09.11.2025, 10:15 Uhr, neu: 12:00 Uhr

SGM TSV Blaufelden/Wiesenbach/Schrozberg II – FC Welzheim 06, bisher: 01.11.2025, 17:00 Uhr, neu: 14:30 Uhr

SGM TSV Crailsheim/VfB Jagstheim/SV Onolzheim II – SGM TSV Ilshofen/TSV Dünsbach, bisher: 26.10.2025, neu: 12.11.2025, 19:30 Uhr

Kreisliga A4 Reserve: VfR Altenmünster – Spvgg Gammesfeld, bisher: 26.10.2025, neu: 07.11.2025, 19:30 Uhr

Das teilt der Fußballbezirk mit:

Fußballbezirk Alb

Einladung zur Turnieraufsichtsschulung 2025 im Bezirk Alb



Um Vereins-Turniere durchzuführen benötigt man eine Turnieraufsicht.

Wer an der Turnieraufsichtsschulung teilnimmt, bekommt eine Turnieraufsichts-Bestätigung für drei Jahre.

Die Schulung findet am Dienstag 11.11.2025 im Jahnhaus Pfullingen, Ahlbolweg 32 statt.

Der Beginn ist um 19:00 Uhr. Bitte rechtzeitig anreisen, da sehr viele Teilnehmer erwartet werden.

Gerne per E-Mail anmelden, mit Angabe des Vereins und der teilnehmenden Person.

An: Staffelleiter-schneemann@jugend-alb.de oder übers WFV-Postfach an stefan.schneemann@wuerttfv.evpost.de , diese Anmeldung geht nur über das WFV-Postfach und kann nur von einem WFV-Postfach gesendet werden.