 2025-10-30T09:37:45.468Z

Allgemeines
– Foto: Jens Körner

Spielverlegungen und Turnieraufsichtsschulung

News aus den Vereinen und Fußballbezirken: Was hat sich getan?

Verlinkte Inhalte

Kreisliga B7
Bezirksliga Alb
Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga A3

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

+++

+++

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Das teilt der Fußballbezirk mit:

Folgende Neuansetzungen/Änderungen wurden gemeldet:

Frauen,

Bezirksliga:

SGM TSV Crailsheim/VfB Jagstheim/SV Onolzheim II – SGM TSV Ilshofen/TSV Dünsbach, bisher: 26.10.2025, neu: 12.11.2025, 19:30 Uhr

Kreisliga A:

SGM TSV Blaufelden/Wiesenbach/Schrozberg II – FC Welzheim 06, bisher: 01.11.2025, 17:00 Uhr, neu: 14:30 Uhr

FC Welzheim 06 – TSV Sulzdorf, bisher: 09.11.2025, 10:15 Uhr, neu: 12:00 Uhr

Herren:

Kreisliga A4 Reserve: VfR Altenmünster – Spvgg Gammesfeld, bisher: 26.10.2025, neu: 07.11.2025, 19:30 Uhr

Frauen,

Bezirksliga:

SGM TSV Crailsheim/VfB Jagstheim/SV Onolzheim II – SGM TSV Ilshofen/TSV Dünsbach, bisher: 26.10.2025, neu: 12.11.2025, 19:30 Uhr

Kreisliga A:

SGM TSV Blaufelden/Wiesenbach/Schrozberg II – FC Welzheim 06, bisher: 01.11.2025, 17:00 Uhr, neu: 14:30 Uhr

FC Welzheim 06 – TSV Sulzdorf, bisher: 09.11.2025, 10:15 Uhr, neu: 12:00 Uhr

Herren:

Kreisliga B2: SV Spiegelberg – TSV Leutenbach, bisher: 01.03.2025, neu: 15.03.2026, 15:00 Uhr

+++

+++

Fußballbezirk Alb

Das teilt der Fußballbezirk mit:

Einladung zur Turnieraufsichtsschulung 2025 im Bezirk Alb

Um Vereins-Turniere durchzuführen benötigt man eine Turnieraufsicht.

Wer an der Turnieraufsichtsschulung teilnimmt, bekommt eine Turnieraufsichts-Bestätigung für drei Jahre.

Die Schulung findet am Dienstag 11.11.2025 im Jahnhaus Pfullingen, Ahlbolweg 32 statt.

Der Beginn ist um 19:00 Uhr. Bitte rechtzeitig anreisen, da sehr viele Teilnehmer erwartet werden.

Gerne per E-Mail anmelden, mit Angabe des Vereins und der teilnehmenden Person.

An: Staffelleiter-schneemann@jugend-alb.de oder übers WFV-Postfach an stefan.schneemann@wuerttfv.evpost.de , diese Anmeldung geht nur über das WFV-Postfach und kann nur von einem WFV-Postfach gesendet werden.

+++

+++

Aufrufe: 030.10.2025, 09:00 Uhr
redAutor