Spielverlegungen und Turnieraufsichtsschulung

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Folgende Neuansetzungen/Änderungen wurden gemeldet:
Herren:
Kreisliga A4 Reserve: VfR Altenmünster – Spvgg Gammesfeld, bisher: 26.10.2025, neu: 07.11.2025, 19:30 Uhr
Frauen,
Bezirksliga:
SGM TSV Crailsheim/VfB Jagstheim/SV Onolzheim II – SGM TSV Ilshofen/TSV Dünsbach, bisher: 26.10.2025, neu: 12.11.2025, 19:30 Uhr
Kreisliga A:
SGM TSV Blaufelden/Wiesenbach/Schrozberg II – FC Welzheim 06, bisher: 01.11.2025, 17:00 Uhr, neu: 14:30 Uhr
FC Welzheim 06 – TSV Sulzdorf, bisher: 09.11.2025, 10:15 Uhr, neu: 12:00 Uhr
Herren:
Kreisliga B2: SV Spiegelberg – TSV Leutenbach, bisher: 01.03.2025, neu: 15.03.2026, 15:00 Uhr
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Einladung zur Turnieraufsichtsschulung 2025 im Bezirk Alb
Um Vereins-Turniere durchzuführen benötigt man eine Turnieraufsicht.
Wer an der Turnieraufsichtsschulung teilnimmt, bekommt eine Turnieraufsichts-Bestätigung für drei Jahre.
Die Schulung findet am Dienstag 11.11.2025 im Jahnhaus Pfullingen, Ahlbolweg 32 statt.
Der Beginn ist um 19:00 Uhr. Bitte rechtzeitig anreisen, da sehr viele Teilnehmer erwartet werden.
Gerne per E-Mail anmelden, mit Angabe des Vereins und der teilnehmenden Person.
An: Staffelleiter-schneemann@jugend-alb.de oder übers WFV-Postfach an stefan.schneemann@wuerttfv.evpost.de , diese Anmeldung geht nur über das WFV-Postfach und kann nur von einem WFV-Postfach gesendet werden.
