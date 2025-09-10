Spielverlegungen, Talentiade-Cup und Staffeltag

Die Fußballbezirke Rems/Murr/Hall und Alb teilen neue Infos mit.

In der Kreisliga B3 wurde das Spiel TSV Oberbrüden II – TSV Nellmersbach vom 30.11.2025 auf 29.11.2025 (16:00 Uhr) vorverlegt.

Das Reservespiel der B7 entsprechend auch. (Spielbeginn 13:30 Uhr).

In der Kreisliga B7 wurde das Spiel FC Billingsbach – SGM Jagstheim/Onolzheim vom 12.10. auf 11.10. (15:30 Uhr) vorverlegt.

Spielortverlegung in der Kreisliga A3: 14.09.2025, 15:00 Uhr, SC Steinbach-Comburg – TSV Michelbach/Bilz, neu: Hagenbachstadion, Hagenbacher Ring, 74523 Schwäbisch Hall

---

In der Ü32 stehen die Achtelfinalspiele bei den Württembergischen Meisterschaften der Ü32 an:

Folgende Spiele mit Mannschaften aus Rems/Murr/Hall stehen an:

16.00 Uhr SC Korb - TSF Dornhan

16.00 Uhr SpVgg Satteldorf - TSV Schwieberdingen

17.00 Uhr TSV Michelfeld - TV Nellingen

17.15 Uhr SV Fellbach - FC Ostrach

---

Im Bezirkspokal der Ü32 stehen die Begegnungen fest:

Freitag, 12.09.2025, 19:30 Uhr: TV Weiler – TV Zazenhausen

Samstag, 20.09.2025, 17:30 Uhr: SGM VfL Mainhardt/TSV Ammertsweiler – Spvgg Unterrot

Freitag, 26.09.2025, 19:30 Uhr: SGM Goldbach/Tiefenbach – SGM Spvgg Hengstfeld/Kirchberg/Brettheim

Donnerstag, 02.10.2025, 19:30 Uhr: TSV Crailsheim – TSV Hesental

Samstag, 04.10.2025, 17:30 Uhr: VfR Altenmünster – TV Rot am See

+++

Fußballbezirk Alb

D-Jugend Qualifikationsspiele am 20.09. an fünf Orten



Beim VR-Talentiade-Cup geht es ums weiterkommen



Der VR-Talentiade CUP startet mit der Bezirks- Vorrunde bei den Jungs am 20.09.

Am gleichen Tag wird bei den Mädchen die Bezirks-Endrunde beim SKV Eningen gespielt, hier geht es um das Weiterkommen auf Verbandsebene.

Die Verbandsvorrunde findet am 08./09.11.2025 statt für die Jungs und Mädchen.

Die Bezirks-Vorrunden bei den Junges finden an fünf verschieden Spielstätten im Bezirk Alb statt. 78 Teilnehmer haben sich angemeldet.

Die Spielorte sind beim TSV Holzelfingen, SV Würtingen, TV Belsen, VfB Bodelshausen und beim FV Bad Urach.

Von jedem Spielort qualifizieren sich die 3-4 Erstplatzierten für die Bezirksendrunde am 03.10.2025 bei der TSG Tübingen.

Spielberechtigt sind alle Spieler*innen ab Jahrgang 2013, die im Besitz einer gültigen Spielerlaubnis sind.

VR-Talentiade-Cup Organisator ist Stefan Schneemann, er teilt mit, dass ein Passzwang (für Freundschaftsspiele) besteht.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, sollen alle Mannschaften den Mannschaftsbogen ausgefüllt, sowie die Spielberechtigungslisten mitbringen.

---

F-Jugend Staffeltag am Freitag, 12.09. / um 19:30 Uhr / Jahnhaus Pfullingen.

Nachdem in der kommenden Saison im gesamten wfv-Gebiet die F-Jugend Spielform umgestellt wird, ist dies auch ein Thema auf dem Staffeltag. Aus einer Mannschaft mit 5 Spielern wird eine Mannschaft mit 7(+1) Spielern, die auf zwei Spielfeldern gleichzeitig spielen. Dadurch gibt es viel mehr Aktionen, Torschüsse und Dribblings.

Die Gruppeneinteilungen werden vom neuen F-Jugend Spielleiter, Jan Stoll aus Reutlingen vorgestellt. Die Mannschaftsmeldungen wurden über den Vereinsmeldebogen gemeldet, dabei wird auch die Mannschaftsstärke abgefragt, damit wird versucht gleichstarke Gruppen hinzubekommen. Bitte alle F-Jugend Trainer*innen und Betreuer*innen den Termin wahrnehmen.