Spielverlegungen sowie Showdown in Betzingen

Bei den Bezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Noch zwei Spieltage in der Futsal-Liga
Showdown in der Futsal-Liga läuft in der Betzinger Sporthalle
Für die A-Junioren der Young Boys Reutlingen besteht noch Hoffnung unter den ersten vier zu kommen, aktuell auf Platz 6 , benötigt man am Wochenende auf jeden Fall zwei Siege.
Bei den B-Junioren steht Young Boys Reutlingen aktuell auf Platz zwei, kann aber nicht mehr ins Spiel eingreifen da YB schon sechs Spiele gespielt hat, jetzt muss man auf einen Ausrutscher der Nächstplatzierten hoffen um in das Final-Four einzuziehen. Die SGM Reutlinger Juniors rangiert auf Platz 10, hat aber noch zwei Spiele am Wochenende in der Betzinger Sporthalle zu spielen.
Die Ansetzungen der folgenden Spiele haben sich geändert:
Bezirksliga Stuttgart
Spielkennung: 351260118
SV Vaihingen – SV Deckenpfronn vom 05.12.2025
Neuer Termin:
Donnerstag, den 02.04.2026 um 19.30 Uhr
Kreisliga A, Staffel 2
Spielkennung: 351285167
SV Sillenbuch – ABV Stuttgart
Alter Termin:
Sonntag, den 06.04.2026 um 15.00 Uhr
Neuer Termin
Donnerstag, den 02.04.2026 um 20.00 Uhr
Kreisliga B, Staffel 2 und Staffel 4
Am Sonntag, 15.03.2026 findet um 19.30 Uhr die Begegnung VfB Stuttgart – RB Leipzig in der MHP Arena statt. Die folgenden Spiele müssen daher vorgezogen werden:
Spielkennung: 351324139
VfL Stuttgart – Stuttgarter SC um 13.00 Uhr.
Spielkennung: 351327139
SKV Palästina Al Q`uds Stgt. – FC Sarajevo
Stuttgart um 14.00 Uhr.
Kreisliga B, Staffel 3
Spielkennung: 351326125
ASV Botnang II – SV HNK Slaven Stuttgart
Sonntag, den 01.03.2026 um 12.00 Uhr
Aufgrund des Urteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit und daher vorverlegt.
