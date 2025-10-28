Spielverlegungen, Pokalauslosung und Trainerschulungen

Die Auslosungen finden im Rahmen der Ehrenamtsveranstaltung des Bezirks am 6. Februar 2026 in Herrenberg statt

Die Begegnungen sind auf den 11./13.11.2025 angesetzt.

Spielkennung: 351330077 SV Rohrau II – FV Radnik Sindelfingen Alter Termin: Sonntag, den 09.11.2025 um 12.30 Uhr Neuer Termin: Sonntag, den 09.11.2025 um 13.30 Uhr

Spielkennung: 351300119 ABV Stuttgart II – KV Plieningen II Alter Termin: Sonntag, den 07.12.2025 um 14.00 Uhr Neuer Termin: Samstag, den 06.12.2025 um 11.30 Uhr

Spielkennung: 351285119 ABV Stuttgart – KV Plieningen Alter Termin: Sonntag, den 07.12.2025 um 14.00 Uhr Neuer Termin: Samstag, den 06.12.2025 um 14.00 Uhr

Spielkennung: 351285117 Spfr. Stuttgart – KF Kosova Bernhausen Alter Termin: Sonntag, den 07.12.2025 um 14.00 Uhr Neuer Termin: Samstag, den 06.12.2025 um 16.00 Uhr

Spielkennung: 351260088 SV Rohrau – SV Bonlanden Alter Termin: Sonntag, den 09.11.2025 um 14.30 Uhr Neuer Termin: Sonntag, den 09.11.2025 um 16.00 Uhr

Die Ansetzungen der folgenden Spiele haben sich geändert:

Fußballbezirk Alb

Das teilt der Fußballbezirk mit:

wfv-Kurzschulung Halle, für Trainer*innen im Kinderfußballbereich, E-Jugend, F-Jugend und Bambini



Der kleine Torspieler - Tore verhindern und Tore vorbereiten Kinder lieben es, Tore zu schießen - aber auch Tore zu verhindern. Mit dieser Kurzschulung möchte das wfv-Lehrteam die Trainer*innen dabei unterstützen,

die Torspieler*innen von Anfang an altersgerecht zu fördern und dabei Freude an dieser besonderen Rolle zu vermitteln.

Das Torwartspiel ist für die Kinder eine spannende und heldenhafte Aufgabe - vom Hechten bis zur Glanzparade. Besonders die Spieleröffnung stellt eine große Herausforderung dar. In dieser Schulung werden praxisnahe Trainingsideen erarbeitet, die direkt in der Halle ausprobiert werden. Das wfv-Lehrteam wird versuchen das Zusammenspiel zwischen Tor- und Feldspieler*innen zu vermitteln.

Auf der wfv-Seite kann man sich unter Kurzschulungen anmelden. Die Schulungen in Praxis und Theorie beginnen um 18:00 Uhr.

Im Bezirk Alb sind zwei Termine vorgesehen:

Am 03.11.2025 beim FC Engstingen, in der Freibühlhalle in Engstingen, Schulungsleiter Claus Ulmer und Martin Vöhringer.

Am 13.11.2025 beim TV Belsen, Ernwiesen 2 in Mössingen, Schulungsleiter Martin Vöhringer und Claus Ulmer.

Diese Schulung wird für die Lizenzverlängerung mit fünf Lerneinheiten anerkannt.