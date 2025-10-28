 2025-10-28T14:00:10.282Z

Allgemeines
– Foto: Jens Körner

Spielverlegungen, Pokalauslosung und Trainerschulungen

News aus den Vereinen und Fußballbezirken: Was hat sich getan?

Verlinkte Inhalte

Kreisliga B7
Bezirksliga Alb
Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga A3

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

+++

+++

Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen

Das teilt der Fußballbezirk mit:

Die Ansetzungen der folgenden Spiele haben sich geändert:

Bezirksliga

Spielkennung: 351260088
SV Rohrau – SV Bonlanden
Alter Termin:
Sonntag, den 09.11.2025 um 14.30 Uhr
Neuer Termin:
Sonntag, den 09.11.2025 um 16.00 Uhr

Kreisliga A, Staffel 2

Spielkennung: 351285117
Spfr. Stuttgart – KF Kosova Bernhausen
Alter Termin:
Sonntag, den 07.12.2025 um 14.00 Uhr
Neuer Termin:
Samstag, den 06.12.2025 um 16.00 Uhr

Spielkennung: 351285119
ABV Stuttgart – KV Plieningen
Alter Termin:
Sonntag, den 07.12.2025 um 14.00 Uhr
Neuer Termin:
Samstag, den 06.12.2025 um 14.00 Uhr

Kreisliga B, Staffel 1

Spielkennung: 351300119
ABV Stuttgart II – KV Plieningen II
Alter Termin:
Sonntag, den 07.12.2025 um 14.00 Uhr
Neuer Termin:
Samstag, den 06.12.2025 um 11.30 Uhr

Kreisliga B, Staffel 7

Spielkennung: 351330077
SV Rohrau II – FV Radnik Sindelfingen
Alter Termin:
Sonntag, den 09.11.2025 um 12.30 Uhr
Neuer Termin:
Sonntag, den 09.11.2025 um 13.30 Uhr

Auslosungsergebnisse Batterie-Profis

Bezirkspokal Achtelfinale

Die Begegnungen sind auf den 11./13.11.2025 angesetzt.

Ausblick:

Viertelfinale:
Dienstag/Donnerstag, 24./26. März 2026

Halbfinale:
Dienstag/Donnerstag, 14./16. April 2026

Finale:
Donnerstag, 14. Mai 2026 (Himmelfahrt) in Bernhausen

Die Auslosungen finden im Rahmen der Ehrenamtsveranstaltung des Bezirks am 6. Februar 2026 in Herrenberg statt

+++

+++

Fußballbezirk Alb

Das teilt der Fußballbezirk mit:

wfv-Kurzschulung Halle, für Trainer*innen im Kinderfußballbereich, E-Jugend, F-Jugend und Bambini

Der kleine Torspieler - Tore verhindern und Tore vorbereiten Kinder lieben es, Tore zu schießen - aber auch Tore zu verhindern. Mit dieser Kurzschulung möchte das wfv-Lehrteam die Trainer*innen dabei unterstützen,
die Torspieler*innen von Anfang an altersgerecht zu fördern und dabei Freude an dieser besonderen Rolle zu vermitteln.

Das Torwartspiel ist für die Kinder eine spannende und heldenhafte Aufgabe - vom Hechten bis zur Glanzparade. Besonders die Spieleröffnung stellt eine große Herausforderung dar. In dieser Schulung werden praxisnahe Trainingsideen erarbeitet, die direkt in der Halle ausprobiert werden. Das wfv-Lehrteam wird versuchen das Zusammenspiel zwischen Tor- und Feldspieler*innen zu vermitteln.

Auf der wfv-Seite kann man sich unter Kurzschulungen anmelden. Die Schulungen in Praxis und Theorie beginnen um 18:00 Uhr.

Im Bezirk Alb sind zwei Termine vorgesehen:

Am 03.11.2025 beim FC Engstingen, in der Freibühlhalle in Engstingen, Schulungsleiter Claus Ulmer und Martin Vöhringer.

Am 13.11.2025 beim TV Belsen, Ernwiesen 2 in Mössingen, Schulungsleiter Martin Vöhringer und Claus Ulmer.

Diese Schulung wird für die Lizenzverlängerung mit fünf Lerneinheiten anerkannt.

+++

+++

Aufrufe: 028.10.2025, 16:00 Uhr
redAutor