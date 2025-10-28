Spielverlegungen, Pokalauslosung und Trainerschulungen

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Die Ansetzungen der folgenden Spiele haben sich geändert:
Bezirksliga
Spielkennung: 351260088
SV Rohrau – SV Bonlanden
Alter Termin:
Sonntag, den 09.11.2025 um 14.30 Uhr
Neuer Termin:
Sonntag, den 09.11.2025 um 16.00 Uhr
Kreisliga A, Staffel 2
Spielkennung: 351285117
Spfr. Stuttgart – KF Kosova Bernhausen
Alter Termin:
Sonntag, den 07.12.2025 um 14.00 Uhr
Neuer Termin:
Samstag, den 06.12.2025 um 16.00 Uhr
Spielkennung: 351285119
ABV Stuttgart – KV Plieningen
Alter Termin:
Sonntag, den 07.12.2025 um 14.00 Uhr
Neuer Termin:
Samstag, den 06.12.2025 um 14.00 Uhr
Kreisliga B, Staffel 1
Spielkennung: 351300119
ABV Stuttgart II – KV Plieningen II
Alter Termin:
Sonntag, den 07.12.2025 um 14.00 Uhr
Neuer Termin:
Samstag, den 06.12.2025 um 11.30 Uhr
Kreisliga B, Staffel 7
Spielkennung: 351330077
SV Rohrau II – FV Radnik Sindelfingen
Alter Termin:
Sonntag, den 09.11.2025 um 12.30 Uhr
Neuer Termin:
Sonntag, den 09.11.2025 um 13.30 Uhr
Auslosungsergebnisse Batterie-Profis
Bezirkspokal Achtelfinale
Die Begegnungen sind auf den 11./13.11.2025 angesetzt.
Ausblick:
Viertelfinale:
Dienstag/Donnerstag, 24./26. März 2026
Halbfinale:
Dienstag/Donnerstag, 14./16. April 2026
Finale:
Donnerstag, 14. Mai 2026 (Himmelfahrt) in Bernhausen
Die Auslosungen finden im Rahmen der Ehrenamtsveranstaltung des Bezirks am 6. Februar 2026 in Herrenberg statt
wfv-Kurzschulung Halle, für Trainer*innen im Kinderfußballbereich, E-Jugend, F-Jugend und Bambini
Der kleine Torspieler - Tore verhindern und Tore vorbereiten Kinder lieben es, Tore zu schießen - aber auch Tore zu verhindern. Mit dieser Kurzschulung möchte das wfv-Lehrteam die Trainer*innen dabei unterstützen,
die Torspieler*innen von Anfang an altersgerecht zu fördern und dabei Freude an dieser besonderen Rolle zu vermitteln.
Das Torwartspiel ist für die Kinder eine spannende und heldenhafte Aufgabe - vom Hechten bis zur Glanzparade. Besonders die Spieleröffnung stellt eine große Herausforderung dar. In dieser Schulung werden praxisnahe Trainingsideen erarbeitet, die direkt in der Halle ausprobiert werden. Das wfv-Lehrteam wird versuchen das Zusammenspiel zwischen Tor- und Feldspieler*innen zu vermitteln.
Auf der wfv-Seite kann man sich unter Kurzschulungen anmelden. Die Schulungen in Praxis und Theorie beginnen um 18:00 Uhr.
Im Bezirk Alb sind zwei Termine vorgesehen:
Am 03.11.2025 beim FC Engstingen, in der Freibühlhalle in Engstingen, Schulungsleiter Claus Ulmer und Martin Vöhringer.
Am 13.11.2025 beim TV Belsen, Ernwiesen 2 in Mössingen, Schulungsleiter Martin Vöhringer und Claus Ulmer.
Diese Schulung wird für die Lizenzverlängerung mit fünf Lerneinheiten anerkannt.
