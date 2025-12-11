Spielverlegung zum Jahresende

Der SV Atlas Delmenhorst und der TuS Bersenbrück haben sich auf eine Verlegung des für Samstag angesetzten Nachholspiels geeinigt. Die Partie wird nun am 15. Februar 2026 ausgetragen. Beide Vereine gehen damit vorzeitig in die Winterpause.

Das ursprünglich für den 13. Dezember 2025 geplante Oberliga-Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten Atlas und dem Tabellendritten Bersenbrück findet nicht wie vorgesehen statt. Nach internen Abstimmungen kamen beide Vereine überein, die Begegnung in das kommende Jahr zu verschieben.

Während sportlich eine hochklassige Partie zu erwarten gewesen wäre, fiel die Entscheidung vor dem Hintergrund der aktuellen Belastungssituation beider Mannschaften und der Rahmenbedingungen im Dezember.