Spielverlegung: "Wir sind sehr schockiert und fassungslos"

Für Unmut sorgt eine Spielverlegung in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall. Es geht dabei um das Match zwischen dem SSV Steinach-Reichenbach (Platz 13) und der SG Oppenweiler-Strümpfelbach (Platz 6). Die SGOS hat dazu die folgende Sellungnahme veröffentlicht:

Das Spiel gegen Steinach wurde ohne unsere Zustimmung auf Samstag verlegt. In Berglen findet am Sonntag eine größere Veranstaltung statt, die wohl auch das Sportgelände einbezieht. Mitte April wurden wir von Steinach kontaktiert mit einer Verlegungsanfrage. Neben einem Terminvorschlag haben wir auch angeboten das Heimrecht zu tauschen. In der Regel sind die Termine solcher Veranstaltungen schon länger als vier Wochen bekannt.

Der Spielplan der Bezirksliga mit 18 Mannschaften ist für Amateurfußballer schon an der Belastungsgrenze. Nicht nur wir haben dadurch mit einigen verletzungsbedingten Ausfällen zu kämpfen (uns fehlen aktuell verletzungsbedingt sechs Spieler sowie vermutlich drei erkrankte Spieler).