Spielverlegung in der Kreisliga und WFV-Kurzschulung

Fußballbezirk Nordschwarzwald

Einladung zur wfv-Kurzschulung „Von der Aufgabe zur Entwicklung – kleine Impulse, große

Wirkung“

Liebe Trainerinnen und Trainer im Kinderfußball,

Kinder kommen ins Training, um zu spielen, sich auszuprobieren und besser zu werden. Doch was macht den Unterschied zwischen „Beschäftigen“ und echter Entwicklung? In dieser Kurzschulung erleben Sie, wie kleine Veränderungen große Wirkung entfalten können. Sie erfahren, wie gezielte Impulse, klug gesteuerte Spielformen und kindgerechtes Coaching Lernprozesse auslösen und Begeisterung verstärken. Praxisnah, aktiv und direkt umsetzbar: Sie entwickeln eigene Ideen, probieren Coachingmethoden aus und nehmen konkrete Werkzeuge für Ihren Trainingsalltag mit. Gestalten Sie Training bewusst – und machen Sie Ihre Spielerinnen und Spieler Schritt für Schritt besser.

11.03.2026 - 18:00 – 21:30 Uhr - SV Dietersweiler (Nordschwarzwald) - Carsten Gaiser

18.03.2026 - 18:00 – 21:30 Uhr - SC Neubulach (Nordschwarzwald) - Carsten Gaiser

Anmeldung über den wfv-Veranstaltungskalender:

Diese Schulung wird für die Lizenzverlängerung mit fünf Lerneinheiten anerkannt. Da Sie aktiv in die Praxis eingebunden werden, bringen Sie bitte Trainingskleidung, Sportschuhe und einen

Ball mit. Organisatorische Fragen rund um diese Kurzschulung beantwortet euch gerne unser Schulungsleiter Michael Renz telefonisch (Tel.: 01792433995), per E-Mail (michael.renz@bezirk-nsw.de) oder über das elektronische Postfach.

Mit freundlichen Grüßen

Florian Frentz

