Spielverlauf & Höhepunkte gegen Linnich 2

Damit gelang den Gastgebern ein hart umkämpfter Sieg, der erst spät entschieden wurde.

In den letzten Minuten schien das Spiel auf ein Unentschieden hinauszulaufen – doch dann, in der 90.+4 Minute, sorgte Mike Krause für die Entscheidung: Nach einem Befreiungsschlag aus ungefähr vor dem Mittelkreis nahm er sich ein Herz, zog ab und profitierte davon, dass der Ball dem gegnerischen Torwart unglücklich versprang, weil er ihn falsch eingeschätzt hatte – der Ball landete im Netz zum 1:0 für Rödingen-Höllen II.

Es war lange ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Mannschaften vor allem defensiv stabil standen und nur wenige klare Torchancen zuließen.

Der späte Treffer durch Mike Krause war der Lohn für Kampf, Einsatz und Beharrlichkeit von Rödingen-Höllen II. Fortuna Linnich II machte es schwierig, ließ wenig zu und hätte mit etwas Glück einen Punkt holen können.

Die Leistung des Schiedsrichters war allerdings durchwachsen einige Entscheidungen wirkten eher zugunsten des Gegners, was für zusätzliche Spannung sorgte.