Spielverlauf gegen SpVgg Jackerath-Opherten II

Der SV Rödingen-Höllen II hat zum Saisonauftakt ein klares Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem souveränen 7:0-Erfolg bei der SpVgg Jackerath-Opherten II zeigte die Mannschaft von Beginn an ihre Offensivqualitäten und ließ über 90 Minuten keinen Zweifel am Sieger der Partie.

Bereits in der ersten Hälfte stellte der Gast die Weichen auf Sieg: D. Begas eröffnete in der 18. Minute den Torreigen, ehe J. Wagner mit einem Doppelschlag (29./34.) früh für klare Verhältnisse sorgte. Mit einer komfortablen 3:0-Führung ging es in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel blieb Rödingen-Höllen weiter tonangebend und spielte die Partie konsequent zu Ende. D. Fatahali erhöhte in der 57. Minute auf 4:0, bevor erneut Wagner mit drei weiteren Treffern (60./63./76.) seine herausragende Tagesform unter Beweis stellte. Mit insgesamt fünf Toren avancierte er zum Mann des Spiels.



Spielverlauf



Fazit



Der SV Rödingen-Höllen II startet mit einem Kantersieg optimal in die neue Saison und unterstreicht früh seine Ambitionen. Während die Gäste mit breiter Brust auf die kommenden Aufgaben blicken können, steht die SpVgg Jackerath-Opherten II bereits nach dem ersten Spieltag vor der Aufgabe, ihre Defensive deutlich zu stabilisieren, um nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren.