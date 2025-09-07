Spielverlauf

Die zweite Mannschaft des SV Rödingen-Höllen konnte am Sonntag ihren ersten Saisonsieg feiern. Mit einem 5:2-Heimerfolg gegen Viktoria Koslar III setzte sich das Team nach anfänglichen Schwierigkeiten letztlich klar durch.

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen in der 21. Minute durch P. Viets in Führung. Rödingen-Höllen ließ sich davon jedoch nicht beirren und kam noch vor der Pause zum verdienten Ausgleich: M. Porschen traf in der 28. Minute zum 1:1.