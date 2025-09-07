Spielverlauf

Die zweite Mannschaft des SV Rödingen-Höllen konnte am Sonntag ihren ersten Saisonsieg feiern. Mit einem 5:2-Heimerfolg gegen Viktoria Koslar III setzte sich das Team nach anfänglichen Schwierigkeiten letztlich klar durch.
Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen in der 21. Minute durch P. Viets in Führung. Rödingen-Höllen ließ sich davon jedoch nicht beirren und kam noch vor der Pause zum verdienten Ausgleich: M. Porschen traf in der 28. Minute zum 1:1.
Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Hausherren deutlich zielstrebiger. Direkt nach Wiederanpfiff stellte D. Fatahali auf 2:1 (47.), ehe D. Grandrath in der 55. Minute nachlegte. Koslar bewies Moral und kam durch den zweiten Treffer von Viets (58.) noch einmal heran. Doch Rödingen-Höllen antwortete prompt: Nur drei Minuten später erhöhte D. Begas auf 4:2. In der Schlussphase sorgte J. Wagner mit dem 5:2 (85.) für die endgültige Entscheidung.
Nach ausgeglichener erster Hälfte entschied der SV Rödingen-Höllen II die Partie dank einer starken zweiten Halbzeit klar für sich. Der Sieg geht aufgrund der Überlegenheit im zweiten Durchgang auch in der Höhe in Ordnung. Viktoria Koslar III hielt phasenweise gut dagegen, musste sich letztlich aber der größeren Offensivqualität des Gastgebers geschlagen geben.