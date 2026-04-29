Spielvereinigung Schonnebeck verpflichtet Felix Hohmann

Die SpVg Schonnebeck hat Felix Hohmann verpflichtet. – Foto: SpVg Schonnebeck

Die Spielvereinigung Schonnebeck treibt die Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und kann mit Felix Hohmann den ersten Neuzugang begrüßen. Der 24-jährige Innenverteidiger wechselt vom Ligakonkurrenten VfB Homberg an den Schetters Busch.

Mit 24 Jahren schon viel Erfahrung

Hohmann bringt trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung mit. In den vergangenen Jahren gehörte er beim VfB Homberg zum Stammpersonal und sammelte dort zahlreiche Einsätze in der Oberliga Niederrhein. Zuvor lief der Defensivspieler für DJK Arminia Klosterhardt in der Landesliga auf. Ausgebildet wurde er in der Jugend der SF Hamborn.

"Sportlich wie menschlich passend"

Der Sportliche Leiter Christian Leben sagt zum Transfer: „Nach dem Abgang von Tim Winking und dem Wechsel von Blochi ins Trainerteam mussten wir auf der Innenverteidigerposition tätig werden. Mit Felix haben wir einen Spieler gefunden, der die Liga bereits kennt, viele Einsätze auf gutem Niveau gesammelt hat und sportlich wie menschlich sehr gut zu uns passt."