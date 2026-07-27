Spielvereinigung schlägt den 1. FC Mühlhausen mit 4:0

Nach dem überraschenden Sieg in der ersten Runde des badischen Pokals gegen den Landesligisten VfB St. Leon sorgte das Team der Spielvereinigung in der zweiten Runde gegen den Oberligisten aus Mühlhausen für eine kleine Sensation. Der vier Ligen höher spielende Gast aus der 5. Deutschen Liga wurde mit einem deutlichen 4:0 nach Hause geschickt und aus dem Badischen Pokal geworfen.

Der Gast aus Mühlhausen hatte in den ersten Minuten mehr vom Spiel, ohne jedoch richtig gefährlich zu werden. Die Neckarsteinacher Mannschaft agierte zunächst aus einer verstärkten Defensive und beobachtete erstmal was der Gegner so zu bieten hatte. In der 11. Minute folgte dann ein Freistoß für die SpVgg, den unser „Vorlagenkönig“ Oliver Kubis von der rechten Seite in den Strafraum der Gäste zirkelte, Marvin Alexa war per Kopf zur Stelle und es stand 1:0 für den Underdog. Der Oberligist war sofort bemüht den frühen Führungstreffer der Neckarsteinacher Mannschaft zu egalisieren und wurde in der 16. Spielminute sehenswert ausgekontert. Ein genauer Pass von Oliver Kubis erreichte Malon Weiher, der dem Schlussmann aus Mühlhausen keine Chance ließ und platziert den Ball im gegnerischen Tor versenkte. Jetzt kamen zum ersten Mal Gedanken auf, dass hier heute eine Sensation in der Luft liegt. Im weiteren Spielverlauf kämpfte das Team der SpVgg vorbildlich und ließ wenige Tormöglichkeiten zu. In der 38. Spielminute folgte dann der dritte Treffer für die Heimelf als ein Querpass von Levin Sandmann von einem Spieler des Oberligisten im eigenen Tor versenkt wurde. Somit wurden die Seiten mit dem deutlichen 3:0 für das Neckarsteinacher Team gewechselt.

Nach der Pause drängte der Favorit mit Gewalt auf den ersten Treffer und bekam vom sehr guten Schiedsrichter Haris Kresser in der 50. Spielminute einen Foulelfmeter zugesprochen. Allerdings war unser Torwart Steven Ullrich auf dem Posten und entschärfte den Strafstoß mit einer überragenden Parade. Der Gast hatte weiter mehr Ballbesitz und versuchte irgendwie Chancen zu kreieren, was aber kaum gelang. Die Neckarsteinacher Mannschaft war in ihren Angriffsbemühungen deutlich zielstrebiger und wurde in der 71. Minute zum vierten Mal belohnt als unser Neuzugang Carsten Klein den Treffer zum 4:0 bejubeln durfte. Mit diesem Treffer war die Begegnung dann endgültig entschieden und es war eigentlich nur noch ein Warten auf den Schlusspfiff. Die Neckarsteinacher Mannschaft konnte durch eine überragende Defensivleistung auch die letzten 20 Minuten schadlos überstehen und konnte dann nach 94 Minuten einen der größten Erfolge unserer langen Vereinsgeschichte feiern.