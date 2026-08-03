Spielvereinigung nimmt auch die Hürde Osterburken

Mit einer überragenden Mannschaftsleistung zog unsere erste Mannschaft am vergangenen Sonntag bei hochsommerlichen Temperaturen ins Achtelfinale des diesjährigen badischen Verbandspokals ein. Der Gegner aus Osterburken, der in der zurückliegenden Saison mit 20 Punkten Vorsprung Meister der Kreisliga Buchen wurde, hatte gegen das gut organisierte und hoch motivierte Team der SpVgg kaum eine Chance und musste am Ende die Heimreise mit einer 6:0 Niederlage antreten.

Die Elf der Spielvereinigung begann die Begegnung sehr konzentriert und kontrollierte in der Anfangsphase Ball und Gegner. Nach zehn Spielminuten war es dann Carsten Klein, der den ersten erfolgsversprechenden Angriff zur 1:0 Führung nutze. In der 19. Spielminute wurde Thorben Stadler im Strafraum der Gäste zu Fall gebracht und der sehr gute Schiedsrichter Ridvan Sevim entschied sofort auf Elfmeter. Der gefoulte Spieler trat selbst zur Ausführung an und verwandelte sicher zum 2:0. Bis zur Pause war es ein Spiel mit Tormöglichkeiten auf beiden Seiten, allerdings war es die Mannschaft der SpVgg, die die deutlich klareren Einschussmöglichkeiten hatte. Die zwei Möglichkeiten für den SV Osterburken konnte unser Keeper Steven Ullrich sicher vereiteln. Somit ginge es mit der beruhigenden 2:0 Führung in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel war es unser Neuzugang Leon Volz, der die Partie innerhalb von vier Minuten mit zwei sehenswerten Treffern in der 48. Spielminute und der 52. Spielminute allein entscheiden konnte. In der 67. Spielminute ließ Carsten Klein dann auch seinen zweiten Treffer folgen und es stand 5:0 für die Neckarsteinacher Mannschaft gegen den zwei Klassen höher spielenden SV Osterburken. Den Schlusspunkt setzte dann Oliver Kubis in der 90. Spielminute mit dem 6:0, als er einen Freistoß aus gut 40 Metern mit tatkräftiger Unterstützung des gegnerischen Torwarts direkt verwandeln konnte. Somit endete eine weitere denkwürdige Begegnung für unseren Verein mit einem nicht für möglich gehaltenen 6:0 Kantersieg und wir stehen im Achtelfinale des badischen Verbandspokals 2026/2027 und freuen uns jetzt auf das Duell gegen den Verbandsligisten des VfB Eppingen.