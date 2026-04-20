Spielvereinigung ist vorzeitig Meister der Kreisliga B

Mit einem deutlichen und dieser Höhe auch verdienten 4:0 Heimsieg gegen die zweite Mannschaft des FV Nußloch ist die erste Mannschaft der SpVgg sechs Spieltage vor dem Ende der Saison nicht mehr von Platz eins zu verdrängen und sicherte sich somit die Meisterschaft der Kreisliga B. Nach dem das primäre Saisonziel mit dem Aufstieg bereits vor 3 Wochen erreicht wurde, wurde nun mit der Meisterschaft ein weiteres Ziel in die Tat umgesetzt. Glückwunsch an das Team mit dem Trainerstab und alle Beteiligten.

Die Geschichte der Begegnung gegen den Tabellenvierten aus Nußloch ist diesmal relativ schnell erzählt. Die Elf der Spielvereinigung spielte überlegen und kam in den ersten Minuten zu einigen Tormöglichkeiten, ohne jedoch etwas Zählbares zu verbuchen. In der 21. Spielminute wurde Marvin Alexa im Strafraum der Gäste zu Fall gebracht und der gute Schiedsrichter entschied auf Elfmeter für die Heimelf. Diese Chance ließ sich der Top-Torjäger der Kreisliga B Rick Wulle nicht entgehen und er verwandelte gewohnt sicher zur 1:0 Führung. Die Vorentscheidung zu Gunsten der Spielvereinigung folgte dann in der 37. Spielminute als Rick Wulle einen Schuss von Oliver Kubis mit der Fußspitze unhaltbar ins Tor der Gäste abfälschte. Somit ging es mit der 2:0 Pausenführung in die Halbzeitpause.