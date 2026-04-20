Deutlicher 4:0 Heimsieg gegen Nußloch – Spielvereinigung ist vorzeitig Meister der Kreisliga B
SpVgg Neckarsteinach – FV Nußloch II 4:0
Mit einem deutlichen und dieser Höhe auch verdienten 4:0 Heimsieg gegen die zweite Mannschaft des FV Nußloch ist die erste Mannschaft der SpVgg sechs Spieltage vor dem Ende der Saison nicht mehr von Platz eins zu verdrängen und sicherte sich somit die Meisterschaft der Kreisliga B. Nach dem das primäre Saisonziel mit dem Aufstieg bereits vor 3 Wochen erreicht wurde, wurde nun mit der Meisterschaft ein weiteres Ziel in die Tat umgesetzt. Glückwunsch an das Team mit dem Trainerstab und alle Beteiligten.
Die Geschichte der Begegnung gegen den Tabellenvierten aus Nußloch ist diesmal relativ schnell erzählt. Die Elf der Spielvereinigung spielte überlegen und kam in den ersten Minuten zu einigen Tormöglichkeiten, ohne jedoch etwas Zählbares zu verbuchen. In der 21. Spielminute wurde Marvin Alexa im Strafraum der Gäste zu Fall gebracht und der gute Schiedsrichter entschied auf Elfmeter für die Heimelf. Diese Chance ließ sich der Top-Torjäger der Kreisliga B Rick Wulle nicht entgehen und er verwandelte gewohnt sicher zur 1:0 Führung. Die Vorentscheidung zu Gunsten der Spielvereinigung folgte dann in der 37. Spielminute als Rick Wulle einen Schuss von Oliver Kubis mit der Fußspitze unhaltbar ins Tor der Gäste abfälschte. Somit ging es mit der 2:0 Pausenführung in die Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel machte die SpVgg weiter Druck und konnte den Gast aus Nußloch weiterhin vom eigenen Gehäuse fernhalten. Durch zwei weitere Treffer von Thorben Stadler (57. Spielminute) und Levin Sandmann (63. Spielminute) wurde das Ergebnis nach gut einer Stunde Spielzeit auf 4:0 in die Höhe geschraubt. Im weiteren Spielverlauf wäre gegen die harmlosen Gäste ein noch höherer Sieg möglich gewesen, allerdings fand der Ball nicht mehr den Weg ins Nußlocher Gehäuse. Somit blieb es beim hochverdienten und deutlichen 4:0 Erfolg und der damit verbundenen Meisterschaft in der Kreisliga B.
Fazit: Auch wenn wir immer wieder verletzte Spieler ersetzen müssen, reicht es trotzdem die Gegner mit druckvollem Spiel zu beherrschen. Die Jungs haben momentan richtig Lust Fußball zu spielen und zeigen dies auf dem Platz. Unmittelbar nach der errungenen Meisterschaft wurde das nächste Ziel bereits formuliert, die Saison soll ohne Niederlage beendet werden, nach 24 Siegen in Folge möchten die Spieler auch die verbleibenden 6 Saisonspiele siegreich gestalten.