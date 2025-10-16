Spielvereinigung Ippensen/Wohnste beim 0:3 chancenlos gegen Uphusen

Auf eigenem Platz blieb die Spielvereinigung Ippensen/Wohnste gegen den Turnerbund Uphusen chancenlos und kassierte eine verdiente 0:3-Niederlage. Schon am Samstag muss die SVI in Ritterhude zu einem sogenannten Sechs-Punkte-Spiel antreten.

Die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt. Es dauerte zehn Minuten, bis der Favorit durch Tetje Dziubinski in Führung ging. Der Uphuser wurde nicht konsequent angegriffen, traf mit einem schönen Schlenzer ins lange Eck. Die Gäste kontrollierten die Partie, Ippensen/Wohnste lauerte auf Konter, kam aber kaum gefährlich in den Uphuser Strafraum. Die Gäste nutzten dagegen eine Standardsituation zum 2:0. Daniel Janke traf bei einem Freistoß genau in den Torwinkel. Mit der verdienten Gästeführung ging es in die Kabinen.

Bei Wiederbeginn brachten die Gastgeber mit Ole Klindworth und Marius Schönfeld frische Kräfte - am Spiel änderte sich nur zeitweise etwas. Ippensen/Wohnste kam besser ins Spiel, aber die Gäste erhöhten schon bald íhrerseits das Tempo. Mit dem 3:0 von Patrick Hirsch in der 84. Minute war die Partie dann endgültig entschieden.

Trainer Holger Dzösch ordnet die Niederlage realistisch ein: „Es ist schon so, dass Uphusen weder aktuell noch zukünftig unsere Kragenweite ist, da wir nicht die Qualität von 500 Oberliga-Spielen in unserem Kader haben. Nichtsdestotrotz hatten wir uns mehr vorgenommen, wollten wenigstens ein mutiges und ein etwas offeneres Match anbieten. Das ist uns leider nicht gelungen“

Neben zahlreichen Fehlpässen passten laut Dzösch auch die Abstände zwischen den Reihen nicht, seine Spieler kamen kaum in Zweikämpfe, waren auch im Kopf einfach zu langsam. „Lediglich 15 Minuten nach der Pause waren wir etwas besser im Spiel und kamen auch zu Abschlüssen. Ein Kopfball von Cedric Meyer, ein Freistoß von Torge Wichern und noch ein Kopfball von Niclas von Wolff waren dann aber auch die einzigen ernsthaften Möglichkeiten. In der Schlussphase hatten wir mehrfach das Glück auf unserer Seite, dass Uphusen das Ergebnis nicht noch deutlicher gestaltet hat.“

Schon am Samstag muss die SVI um 16 Uhr in Ritterhude antreten

Einen Tag nach der Niederlage der SVI gegen Uphusen hat die TuSG Ritterhude ihrerseits mit 0:4 gegen Tabellenführer Oyten verloren. Am Samstag stehen sich beide Teams um 16 Uhr in Ritterhude gegenüber - um sich ein echtes Sechs-Punkte-Spiel zu liefern. Die Gastgeber liegen nämlich nur vier Zähler vor dem Team von Holger Dzösch.

„In Ritterhude müssen wir schon einen anderen Auftritt hinlegen. Es wird sicher ein intensives, von Zweikämpfen geprägtes Spiel, hier gilt es natürlich, dagegen zu halten - und das über die gesamte Spielzeit. Besonders die Offensive von Ritterhude um Zilke, Marks und Riemer ist sehr stark.“