Spielverderber Paul: Bittere Heimpleite für den FC Kray gegen Budberg

Dimitrios Pappas (r.) kann seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. – Foto: Mario Sachsenweger

Der FC Kray musste in der Landesliga Niederrhein eine knappe Heimniederlage gegen den Tabellenzweiten SV Budberg hinnehmen. Beim 1:2 (1:1) zeigte die Mannschaft von Dimitrios Pappas über weite Strecken eine engagierte Leistung, stand am Ende aber erneut ohne Punkte da.

In der 21. Minute belohnte sich der Gastgeber dann für den mutigen Beginn. Luca Kazelis leitete den Angriff selbst ein, spielte den Ball auf Danilo Curaba und lief anschließend weiter in den Strafraum. Curaba bediente ihn erneut, Kazelis nahm den Ball auf und traf unhaltbar ins lange Eck zur 1:0-Führung.

Bei guten äußeren Bedingungen fand Kray zunächst besser in die Begegnung. Bereits in der vierten Minute setzte Milot Ademi über die rechte Seite zu einem ersten gefährlichen Vorstoß an. Seine Hereingabe fand Edmond Kadrijai, dessen Abschluss jedoch über das Tor ging.

Mit zunehmender Spielzeit übernahmen die Gäste mehr Spielanteile. Die Defensive um Michael Tosh Lake hielt jedoch zunächst stand. Erst eine Standardsituation brachte Budberg zurück in die Partie. Nach einem präzise getretenen Freistoß stand Moritz Paul frei und köpfte in der 34. Minute zum 1:1-Ausgleich ein – zugleich der Halbzeitstand.

Paul trifft erneut – Kray geht leer aus

Nach dem Seitenwechsel erwischte der SV Budberg den besseren Start und hatte mehr Ballbesitz, ohne zunächst zwingend zu werden. Der FC Kray setzte weiterhin auf schnelle Umschaltmomente, fand jedoch gegen die kompakt stehende Gästeabwehr selten klare Abschlüsse.

In der 73. Minute hatte Kray Glück. Torhüter Max Nawarath war bereits ausgespielt, doch der Abschluss der Gäste wurde noch auf der Linie geklärt. Kurz darauf hätte Kray beinahe erneut vorgelegt: Ein Distanzschuss von Luca Kazelis landete jedoch nur an der Latte.

Als vieles auf eine Punkteteilung hindeutete, schlug Budberg erneut zu. In der 81. Minute war es wiederum Moritz Paul, der die Gäste mit seinem zweiten Treffer des Tages mit 2:1 in Führung brachte.

Der FC Kray warf in der Schlussphase alles nach vorne, doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen. Stattdessen musste der Gastgeber kurz vor Schluss noch einen personellen Rückschlag hinnehmen: Kapitän David Leinweber sah die Gelb-Rote Karte und fehlt damit im kommenden Spiel bei den Sportfreunden Hamborn 07.

Trainer Dimitrios Pappas zeigte sich nach der Partie enttäuscht, lobte aber zugleich den Einsatz seiner Mannschaft: „Die Niederlage heute gegen Budberg ist natürlich bitter. Wir hatten in dieser Saison schon einige Spiele, in denen mehr für uns drin gewesen wäre, es aber nicht geschafft haben, solche Gegner zu schlagen.“

Der Coach erkannte zugleich die Effizienz des Gegners an: „Heute muss man ehrlich sagen, dass Budberg am Ende auch ein Stück weit der glückliche Gewinner ist. Der Gegner hat wie eine Spitzenmannschaft gespielt, hatte vielleicht zwei klare Chancen und macht daraus zwei Tore. Wir brauchen aktuell einfach noch zu viele Möglichkeiten, um selbst ein Tor zu erzielen. Wenn man gegen solche Gegner bestehen will, muss in diesen Situationen einfach mehr passen. Trotzdem kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Die Jungs haben alles gegeben und bis zum Schluss gekämpft. Wenn wir vom Platz gehen und wissen, dass jeder alles investiert hat, dann muss man ein Niederlage auch akzeptieren. Jetzt kommen für uns wichtige Spiele. Da müssen wir wieder da sein, weiter arbeiten und versuchen, unsere Chancen künftig besser zu nutzen."