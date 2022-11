Spielverderber Ammerthal? Quecken und ihr großes Ziel bis zur Pause 20. Spieltag in der Bayernliga Nord - Sonntag: Regionalliga-Absteiger Eltersdorf will bis zur Winterpause alle Spiele gewinnen, Ammerthal hat etwas dagegen...

Dieser Stachel sitzt weiter tief. Ende Oktober verlor der SC Eltersdorf beim TSV Abtswind - und musste mitansehen, wie die Konkurrenz im Kampf um den Aufstieg noch weiter enteilte. Damals setzen sich die Quecken zum Ziel, die vier verbleibenden Partien bis zur Winterpause zu gewinnen. Zwei Siege wurden bereits eingefahren. Am Sonntag des 20. Spieltages steht mit der DJK Ammerthal die nächste Aufgabe bevor. Die Oberpfälzer sind stark in die Saison gestartet, haben etwas nachgelassen, sind aber weiterhin keine Laufkundschaft. Das Hinspiel endete übrigens 1:1-Unentschieden.

Johannes Geitner (Co-Trainer, Ammerthal): "Das letzte Heimspiel des Jahres wollen wir natürlich erfolgreich gestalten - auch wenn uns mit Eltersdorf ein sehr schwerer Brocken gegenüber steht. Hierfür müssen wir an die Leistung vom vergangenen Wochenende anknüpfen, jedoch gerade vor dem Tor noch effektiver sein und deutlich mehr unserer Möglichkeiten im gegnerischen Gehäuse unterbringen."

Personal: Die Lage wird sich wieder etwas entspannen. Vollends Klarheit gibt es aber erst nach dem Abschlusstraining.

Bernd Eigner (Trainer, Eltersdorf): "Unser Ziel nach der Niederlage in Abtswind war es, die vier Spiele vor der Pause siegreich zu bestreiten. Bisher sind wir nach den Erfolgen in Feucht und gegen Großbardorf auf einem guten Weg. Aber natürlich wissen wir um die Schwere der Aufgabe gegen die DJK, die viel Qualität mit ihrer Mischung aus erfahrenen und technisch guten Spielern mitbringt. Das haben sie auch im Hinspiel gezeigt, als wir uns in einem spannenden Spiel mit einem 1:1 getrennt haben. Wir müssen wieder mit voller Konzentration in die Begegnung gehen."

Personal: Bei den Quecken fehlen Patrick Ort, Tugay Akbakla (beide Knieverletzung) sowie Kevin Bär (Sprunggelenkverletzung). Hinter den Einsätzen von Alexander Piller und Christopher Kracun (beide Erkältung) stehen Fragezeichen.