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Spielverbot für SV Schwanheim und SV Vorwärts Bobstadt
Das Sportgericht folgt einem Antrag des Bergsträßer Kreisfußballwartes Martin Wecht und beschließt ein Spielverbot
von Redaktion · Heute, 20:13 Uhr · 0 Leser
Wegen der Ausschreitungen beim Fußballspiel des SV Schwanheim gegen den SV Bobstadt wurde auch die Polizei gerufen. Sie rückte mit fünf Streifen an. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne
Bergstraße. Das Spiel der C-Liga Bergstraße zwischen dem SV Schwanheim und dem SV Vorwärts Bobstadt hat hohe Wellen geschlagen. Die Partie wurde abgebrochen, nachdem sich Spieler, Zuschauer und Funktionäre sowohl verbal als auch körperlich angegriffen hatten. Negativer Höhepunkt war der Auftritt eines mit einem Schlagstock bewaffneten Bobstädter Spielers. Die Vielzahl der Unsportlichkeiten haben Kreisfußballwart Martin Wecht veranlasst, beim Sportgericht ein Spielverbot für beide Mannschaften zu beantragen. Was das für Konsequenzen hat, lest Ihr im Plus-Artikel auf Echo online.