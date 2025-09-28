Spieltempo und Intensität müssen passen

„In der ersten Halbzeit hätten wir mehr Intensität, mehr Energie und mehr Tempo im eigenen Spiel gebraucht“, wurmte Dürens Coach die Niederlage. Gegner Merten stand nämlich überraschenderweise tief, aber sein Team verschleppte im ersten Spielabschnitt zu oft in eigenen Ballbesitzphasen das Tempo. Dazu kam, dass bei den Toren zu naiv verteidigt wurde. Dem 1:0 für Merten ging ein langer Ball voraus, bei dem man beim Kopfballduell zu weit entfernt war. Profiteur war Michael Okoroafor, der die Führung erzielte (28.).

Es schien mit diesem Ergebnis in die Pause zu gehen, als der FCD in der Nachspielzeit von Hälfte eins nochmals zum Angriff ansetzte. Coach Lausberg mahnte auf die Restverteidigung zu achten, er hatte eine Vorahnung. Nach dem Ballverlust im gegnerischen Strafraum wurden die Dürener ausgekontert. Auf der Sechserposition war Lausbergs Elf nicht abgesichert. Samy Jaksic konnte Mertens Angriff zwar unterbinden, für den Schiedsrichter aber regelwidrig. Da sich die Aktion im eigenen Strafraum befand, gab es Strafstoß. Mit dem Pausenpfiff erhöhte Bilal El Morabiti auf 2:0 (45.+1).