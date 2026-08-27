Spielte gegen Christiano Ronaldo: Marinovic hilft bei Grünwald aus

Stefan Marinovic hilft bei Grünwald aus. – Foto: Um

Es sprach sich bei den jungen Heim-Fans schnell herum: „Unser Torwart hat schon gegen Cristiano Ronaldo gespielt.“ Im Grünwalder Gehäuse stand nämlich überraschend Stefan Marinovic, der mit der Nationalelf Neuseelands im Confederations Cup 2017 Portugal mit 0:4 unterlag. Der 34-Jährige war schon für die SpVgg Unterhaching in der 3. Liga und Regionalliga aktiv und ist auch in Grünwald kein Unbekannter: In der Bayernligasaison 2024/25 hielt er zehnmal für die Grün-Weißen.

Nun wurde er reaktiviert, um die TSV-Defensivprobleme zu lindern. Sebastian Koch, der Marinovic aus gemeinsamen Hachinger Zeiten kennt, stellte den Kontakt her, Co-Trainer Florian de Prato machte die Verpflichtung dann perfekt. Der Keeper blieb fehlerfrei, strahlte Ruhe aus und half mit lautstarken Anweisungen. „Er bleibt bis zum Winter“, so Koch.