Spieltagstipps von Burak Mus: „Wenn wir konsequent sind...“

FuPa Mittelrhein präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Mittelrheinliga.

Bis auf ein halbjähriges Intermezzo beim Bonner SC ist Burak Mus seit der Saison 2018/19 beim FC Hennef in der Mittelrheinliga aktiv. Der 28-Jährige kann bereits auf 192 Einsätze in der höchsten Amateurspielklasse am Mittelrhein zurückblicken – in der laufenden Saison bremst ihn allerdings eine Sprunggelenksverletzung aus. Im kommenden Jahr will der Rechtsfuß wieder auf den Platz zurückkehren und dabei helfen, den Klassenerhalt mit dem FC Hennef so schnell wie möglich unter Dach und Fach zu bringen.

FC Hennef 05 - SV Bergisch Gladbach 09 Bergisch Gladbach steht nicht umsonst ganz oben. Eine geschlossene, eingespielte Truppe, die seit Jahren konstant guten Fußball spielt. Wir gehen nach dem Sieg in Frechen mit Demut, aber auch mit Selbstvertrauen in dieses Spiel. In dieser Liga kann jeder jeden schlagen – wenn wir unsere Aufgaben konsequent annehmen, ist hier alles drin! ⚽ mein Tipp: kein Tipp

1. FC Düren - FC Teutonia Weiden Düren ist seit vier Spielen ungeschlagen und in Topform. Diese Euphorie werden sie mitnehmen und die drei Punkte an der Westkampfbahn behalten. ⚽ mein Tipp: 2:0

SSV Merten - SpVg Frechen 20

Merten ist zuhause traditionell sehr stark und hat einige alte Mannschaftskollegen von mir in den Reihen. Frechen schwächelt derzeit und hat mit Ausfällen zu kämpfen. Der Sieg geht hier an Bünyamin Kilic – mit dem ich früher in Hennef zusammengespielt habe.

⚽ mein Tipp: 3:1

SC Fortuna Köln II - Siegburger SV 04

Siegburg spielt aktuell eine überragende Saison unter Alex Otto – seit sechs Spielen ungeschlagen. Mein Ex-Verein Fortuna Köln II ist solide gestartet, aber ich sehe hier die "04er" leicht im Vorteil. Grüße an Stefan Kleefisch!

⚽ mein Tipp: 1:3

SV Eintracht Hohkeppel - SSV Bornheim

Ich kenne Apo gut und weiß, dass Hohkeppel nach dem Spiel in Siegburg einiges gutmachen will. Bornheim hat sich nach schwachem Start gefangen, aber der Favorit bleibt Hohkeppel.

⚽ mein Tipp: 4:1

TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900 - Sportfreunde Düren

Ich wünsche meinem alten Kollegen Ohno viel Erfolg – nach harten 90 Minuten bleiben die drei Punkte in Königsdorf.

⚽ mein Tipp: 2:1

VfL Vichttal - FC Wegberg-Beeck

Vichttal ist zuhause eine Macht und eingespielt. Wegberg-Beeck spielt unter den Erwartungen, hofft aber auf einen Auswärtssieg. Ein emotionales Spiel, das Vichttal knapp für sich entscheidet.

⚽ mein Tipp: 3:2

FC Pesch - SpVg Porz 1919

Die einst heimstarken Pescher können den bissigen Porzern nichts entgegensetzen. Metin Kizil mit einem Doppelpack und Etienne Kamm mit einem Distanzschuss sichern Porz die drei Punkte.

⚽ mein Tipp: 1:3