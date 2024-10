SPIELTAGSTIPP: Pascal Weber // SC Leinefelde

"Wir können uns leider keinen Stürmer backen" Der DJK SV Arenshausen ist bekannt für konzentrierte Defensivarbeit und stellte in den vergangenen Spielzeiten mehrmals die beste Abwehr, was jedoch meist auch im direkten Zusammenhang mit sehr wenigen selbst erzielten Toren steht. Auch in dieser Saison spielte man bereits 4 Mal 0:0. Nun kommt mit dem SV National Auleben eine Mannschaft, die ihr Heil in der Offensive sucht und das Abwehrbollwerk knacken will.