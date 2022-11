SPIELTAGSINTERVIEW MIT HANJO VOCKS

Wie bewertest du den bisherigen Saisonverlauf? Wir haben uns zum Anfang der Saison zu viele leichte Punktverluste erlaubt, was natürlich ärgerlich ist, haben allerdings mittlerweile ganz gut in die Spur gefunden, was auch die letzten Ergebnisse zeigen. Das wilde Spiel gegen Celle war natürlich nochmal ein kleines Negativerlebnis, dennoch sind wir auf dem richtigen Weg.

Das Pokalspiel gegen Lüneburg endete mit 5:0 für uns. Glaubst du, dass es erneut so deutlich wird? Ich denke nicht, dass es erneut so deutlich wird. Lüneburg hat sich seit dem Trainerwechsel stabilisiert und die letzten drei Spiele nicht verloren. Vor allem im letzten Spiel konnte gegen den Aufstiegsfavoriten, Lupo Martini Wolfsburg, ein beachtliches 0:0 geholt werden. Ich stelle mich daher auf ein umkämpftes Spiel ein, in dem ich uns in der Favoritenrolle sehe.