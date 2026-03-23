Spieltagsbericht – SV Gartenstadt Trudering (Herren)

Trainer Knezevic ordnet die Entwicklung klar ein:

Der SV Gartenstadt Trudering kann aktuell mit großer Zufriedenheit auf die vergangenen Wochen blicken. Die Mannschaft zeigt sich in stabiler Verfassung, punktet konstant und überzeugt vor allem durch eine geschlossene und konzentrierte Spielweise.

Auch Co-Trainer Martinovic zeigt sich zufrieden:

„Wir schauen weiterhin von Spiel zu Spiel. Aber die Jungs zeigen seit Wochen eine überwiegend sehr konzentrierte Leistung – das ist entscheidend.“

„Die Richtung stimmt. Die Mannschaft arbeitet gut und tritt sehr geschlossen auf – das wollen wir beibehalten.“

Offensiv-Gala gegen Niksar Spor

Ein echtes Ausrufezeichen setzte Trudering mit dem überzeugenden 10:2-Erfolg gegen Niksar Spor. Von Beginn an dominierte die Mannschaft das Spiel und stellte früh die Weichen auf Sieg.

Bereits in der Anfangsphase sorgte Namir Alispahic mit einem Doppelpack (11., 14.) für eine frühe Führung.

In der Folge blieb Trudering spielbestimmend und baute den Vorsprung durch Sebastiano Nappo (19.) und Benjamin Kromann (34.) weiter aus.

Auch nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer ließ sich das Team nicht aus dem Konzept bringen. Noch vor der Pause stellte Filip Martinovic (41.) den alten Abstand wieder her.

Im zweiten Durchgang zeigte sich Trudering weiterhin torhungrig:

Nappo (48.) eröffnete die zweite Halbzeit

Alispahic (55., 66.) schnürte seinen Viererpack

Trotz eines weiteren Gegentors blieb die Mannschaft dominant

In der Schlussphase machten Zeki Emanet (85.) und Denis Knezevic (90.) das Ergebnis zweistellig und setzten den Schlusspunkt unter eine beeindruckende Offensivleistung.

Torschützen SV Gartenstadt Trudering

Namir Alispahic (4 Tore)

Sebastiano Nappo (2 Tore)

Filip Martinovic (1 Tor)

Benjamin Kromann (1 Tor)

Zeki Emanet (1 Tor)

Denis Knezevic (1 Tor)

👉 Besonders hervorzuheben:

Alispahic als Vierfach-Torschütze sowie Nappo, der zusätzlich mehrere Treffer vorbereitete.

Positive Entwicklung im Kader

Neben den starken Ergebnissen sorgt auch die personelle Situation für Optimismus. Mehrere zuletzt verletzte Spieler stehen vor der Rückkehr, was dem Team zusätzliche Qualität und Tiefe geben wird.

„Das gibt uns nochmal mehr Optionen“, so Knezevic. „Gerade jetzt ist das enorm wichtig.“

Blick auf das Topspiel gegen den ESV

Mit dem kommenden Spiel wartet nun das nächste Highlight: das Topspiel gegen den ESV.

Die Zielsetzung bleibt klar:

Mit der zuletzt gezeigten Konzentration, Disziplin und mannschaftlichen Geschlossenheit soll der positive Trend fortgesetzt werden.

Martinovic blickt voraus:

„Das sind genau die Spiele, auf die man sich freut. Wir sind bereit.“

Fazit

Der SV Gartenstadt Trudering präsentiert sich aktuell in Topform.

Mit einer starken Entwicklung, viel Selbstvertrauen und der Rückkehr wichtiger Spieler geht die Mannschaft optimistisch in die kommenden Wochen.