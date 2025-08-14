Spieltags-Vorschau: »wir erwarten einen heißen Tanz«

Freitag:
Christoph Dinkelbach (Spielertrainer SV Kirchanschöring): "Uns steht eine extrem weite Auswärtsfahrt mit schwierigen Voraussetzungen bevor - beide Mannschaften erwarten hohe Außentemperaturen und am Ende wird sich das Team durchsetzen, das sich am besten mit den Gegebenheiten arrangiert und den größeren Willen zeigt das Spiel für sich zu entscheiden. Wir möchten den Schwung aus den letzten Spielen mitnehmen und unseren Positivtrend fortsetzen. Nach dem Trainerwechsel bei den Gastgebern sind wir bedacht, fokussiert und selbstbewusst in die Partie zu gehen."
Personalsituation SV Kirchanschöring: Der Einsatz von Luca Obirei steht krankheitsbedingt auf der Kippe. Niklas Eder ist nach überstandener Verletzung diese Woche wieder ins Training eingestiegen und auch Andreas Krämer ist nach seiner Erkältung wieder eine Option.
Martin Dausch (Trainer TSV Kottern): "Wir wollen aus dem Unentschieden gegen Erlbach das Positive mitnehmen und hoffen, gegen Heimstetten bei einem "heißen Tanz" die ersten drei Punkte der Saison einzufahren. Der Gegner ist, ähnlich wie wir, nicht wie erhofft in die Saison gestartet und deshalb sind beide Teams bemüht, einen kompletten Fehlstart in die neue Spielzeit zu verhindern. Ich erwarte ein sehr kampfbetontes Spiel, das hoffentlich zugunsten meiner Mannschaft ein erfolgreiches Ende findet.“
Personalsituation TSV Kottern: Lukas Ender, Samuel Barth und Kevin Haug fallen aus.
Sarah Romert (Trainerin SV Heimstetten): "Wir erwarten einen Gegner der sehr zielstrebig Richtung Tor agiert und vor allem in der Offensive reichlich Qualität in Sachen Erfahrung und Cleverness mitbringt."
Personalsituation SV Heimstetten: Es fehlen Vitus Vochatzer, Kapitän Daniel Steimel, Severin Müller und David Leitl.
Thomas Rudolph (Trainer FC Gundelfingen): "Geretsried ist ein sehr sehr guter Gegner, der mit einer beachtlichen Bilanz (sieben Punkte aus drei Spielen) als Aufsteiger gestartet ist. Nichtsdestotrotz haben auch wir bis jetzt gute Leistungen gezeigt und hoffen dementsprechend als Sieger vom Platz zu gehen."
Personalsituation FC Gundelfingen: Neo Fähnle weilt derzeit im Urlaub und weiterhin fehlen Fatjon Maliqui (entzündete Narbe) und Michael Singer (angebrochener Fuß). Niklas Fink ist aufgrund einer roten Karte aus dem letzten Spiel gesperrt.
Daniel Dittmann (Trainer TuS Geretsried): "Wir fahren am Freitag zu einem 50:50 Duell zwischen zwei Aufsteigern, die beide sehr euphorisiert sind und aus dem Kollektiv heraus ihre Stärken ziehen. Der pressingversierte Gegner wird versuchen sehr schnell diagonal hinter unsere Abwehrkette zu kommen und darauf müssen wir vorbereitet sein. Wir freuen uns auf das Duell, wollen Mut beweisen und zeigen, dass wir es uns verdient haben in die Bayernliga aufgestiegen zu sein.
Personalsituation TuS Geretsried: Keine Veränderung im Vergleich zu letzter Woche.
zu diesem Spiel folgt ein separater Bericht...
Josef Steinberger (Trainer FC Pipinsried): "Nach dem schweren Pokalspiel haben wir personell noch einige Fragezeichen. Grundsätzlich haben wir gegen Memmingen eine gute Leistung gezeigt und gesehen, dass wir in der Breite sehr gut besetzt sind und Ausfälle ohne Weiteres kompensieren können. Ich wünsche mir, dass wir den Schwung mitnehmen. Mit Nördlingen erwarten wir einen Gegner, der mit einem Sieg gegen Schalding für Aufsehen gesorgt hat. Mit Gruber und Schröter verfügen sie über hohe Qualität in der Offensive und sind nach Ballgewinnen im Umschalten sehr gefährlich. Wir erwarten einen unangenehmen Gegner, wollen aber natürlich die drei Punkte in Pipinsried behalten.“
Personalsituation FC Pipinsried: Wie oben bereits erwähnt steht vor einigen Spielern für die kommende Partie ein Fragezeichen: Bei Max Dombrowka, Tobias Schröck und Keeper Maximilian Engl besteht noch Hoffnung auf Einsatzfähigkeit - definitiv ausfallen wird Sturm-Crack Nico Karger.
Andreas Langer (Teammanager TSV Nördlingen): "Der erste Saisonsieg gegen Schalding war enorm wichtig, und so fahren wir mit großem Selbstvertrauen nach Pipinsried. Dort treffen wir auf einen Top-Anwärter auf den Meistertitel, hoffen jedoch, den Schwung aus dem Schalding-Spiel mitzunehmen, um etwas Zählbares zu holen.“
Personalsituation TSV Nördlingen: Die Liste der Langzeitverletzten bleibt unverändert. Die Neuzugänge Hakki Yildiz und Mario Szabo sind soweit einsatzbereit.
Christian Donbeck (Trainer SF Schwaig): "Mit den Löwen empfangen wir einen der Favoriten der Bayernliga - extrem gut ausgebildete Spieler, die ein hohes Tempo gehen werden. Ich denke, dass sich die Zuschauer auf ein sehr schnelles und unterhaltsames Spiel freuen können."
Personalsituation SF Schwaig: Bilal Ibrahim und Fabio Groß fallen aus. Florian Pflügler hat nach seiner roten Karte noch ein Spiel Sperre.
Alper Kayabunar (Trainer TSV 1860 München II): "Uns erwartet ein sehr schweres Auswärtsspiel bei einem Gegner, der mit viel Selbstbewusstsein auftritt und über große Erfahrung im Kader verfügt. Dementsprechend gilt es für uns, volle Konzentration zu zeigen und alles in die Waagschale zu werfen. Wir sind uns natürlich auch unserer eigenen Qualitäten bewusst und hoffen, etwas mitnehmen zu können.“
Personalsituation TSV 1860 München II: keinerlei Änderung zu letzter Woche
Samstag:
Andreas Pummer (Trainer FC Deisenhofen): "Wir spielen gegen die Mannschaft der Stunde, den aktuellen Tabellenführer. Es wird ein sehr schweres Heimspiel, das vor allem durch Physis und Power auf dem Platz bestimmt sein wird. Wir versuchen das beste daraus zu machen und die Punkte in Deisenhofen zu lassen."
Personalsituation FC Deisenhofen: Tobias Nickl fehlt urlaubsbedingt.
Alexander Schmidt (Trainer TSV Landsberg): "Mit Deisenhofen und ihrem Trainer Andi Pummer treffen wir auf einen sehr spielstarken Gegner, der gepflegten Fußball spielen möchte. Es wird ein schweres Spiel für uns, zumal wir personell etwas angeschlagen sind – nichtsdestotrotz werden wir uns gut vorbereiten und alles geben, um etwas Zählbares mitzunehmen. Wir haben größten Respekt vor Deisenhofen und ihrem sehr guten Trainer und freuen uns auf ein schönes Spiel gegen einen technisch versierten Gegner.“
Personalsituation TSV Landsberg: Lukas Bettrich ist im Urlaub - Maximilian Berwein fehlt aus privaten Gründen.
zu diesem Spiel folgt ein separater Bericht...
Spielfrei dieses Wochenende: SV Erlbach