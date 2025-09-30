Spieltage ohne Schiedsrichter: Ist das der richtige Ansatz?

Der Kreisjugendausschuss (KJA) hatte entschieden, am vergangenen Spieltag 14 C-Junioren-Partien ohne neutrale Unparteiische austragen zu lassen – als Reaktion auf Bedrohungen, Beleidigungen und Spielabbrüche. Zwölf Partien fanden auch ohne offizielle Schiedsrichter-Ansetzung statt. Eine Partie wurde aufgrund eines Schulfests verschoben, ein weiteres Spiel aufgrund Personalknappheit eines Teams.

Wiesbaden. Nach dem außergewöhnlichen Spieltag ohne offizielle Schiedsrichter bei C-Jugendspielen bleibt das Thema im Wiesbadener Jugendfußball in aller Munde. Pascal Töpfer, Trainer der C2-Junioren beim VfR Wiesbaden, meldet sich nun zu Wort. Er sieht die Aktion des Kreises zwar als gut gemeintes Signal, hält sie aber für zu pauschal und lenkt den Blick auf konkrete Vorschläge für nachhaltigere Lösungen.

„Die jüngsten Vorfälle sind nicht akzeptabel. Es ist richtig, die Sicherheit der Schiedsrichter zu schützen“, findet Töpfer. „Trotzdem halte ich es für falsch, die Maßnahme flächendeckend auf alle Vereine auszudehnen. Die meisten Spiele verlaufen problemlos, nur eine Minderheit eskaliert.“ Töpfer kritisiert außerdem, dass das Vorgehen der bisherigen Argumentation widerspreche: „Bisher hieß es, Spiele ohne neutrale, geschulte Schiedsrichter bergen ein erhöhtes Konfliktrisiko. Nun zwingt man die Vereine genau dazu.“

Statt solcher Generalmaßnahmen plädiert der VfR-Trainer einen differenzierten Maßnahmenkatalog. Dazu gehören aus seiner Sicht gezielte Sanktionen gegen Spieler, Trainer oder Zuschauer, die sich danebenbenehmen – etwa Sperren, Geldstrafen, Platzverbote oder verpflichtende Entschuldigungen. Ebenso wichtig sei eine konsequente Ahndung auf dem Platz, die sich auch gegen Offizielle und Zuschauer richten könne, verbunden mit einer klareren Nutzung des Hausrechts durch die Vereine.

Das Thema hat der Wiesbadener Kurier ausführlich in seiner Video-Show "Kreisliga Royal" behandelt. Hier geht's zur aktuellen Folge.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt für Töpfer im besseren Schutz junger Schiedsrichter, beispielsweise durch Begleitung bei Risikospielen, feste Ansprechpartner vor Ort oder eine Notfall-Hotline am Spieltag. Ergänzend spricht er sich für mehr Prävention und Bildung aus, etwa durch Pflichtschulungen für Trainer, Betreuer und Eltern, sowie für mehr Transparenz und Dokumentation, beispielsweise durch die anonymisierte Veröffentlichung von Vorfällen und Strafen.

Töpfer: Spielplus-System sollte ausgebaut werden

Auch schlägt der VfR-Trainer vor, das digitale SpielPlus-System auszubauen. Neben Spielergebnissen könnten Schiedsrichter auch das Verhalten von Teams, Trainern und Zuschauern erfassen. So ließen sich Problemvereine schneller identifizieren und gezielt ansprechen. „Eine Kollektivstrafe ist medienwirksam, aber sie bewirkt keine Verhaltensänderung bei den eigentlichen Verursachern. Die falschen Adressaten werden getroffen“, fasst er zusammen. Unterstützung erhält er von Jugendleiter Peter Kaun, der die Stellungnahme bekräftigt. „Absolut stehe ich hinter Pascals Einschätzung“, sagt er. „Er spricht aus Trainerperspektive, betreut seit Jahren Mannschaften, wurde vom DFB für sein Ehrenamt ausgezeichnet und bringt viel Herzblut ein. Er kann das ganz gut einschätzen.“

VfR-Jugendleiter Kaun zuversichtlich

Kaun setzt den Schwerpunkt auf die positiven Seiten und verweist auf bereits laufende Initiativen. Besonders die Fair-Play-Tagung des KJA habe gezeigt, wie sich Druck und Aggression abbauen lassen. Dort wurde mit den jüngsten Mannschaften, die im Funino-System ohne Ergebnisse spielen, zusammen mit Vertretern des DFB und des Schiedsrichterausschusses gezeigt, wie Fair Play ohne Wettkampfcharakter funktioniert. „Wenn der kompetitive Druck raus ist, halten sich Eltern stärker zurück, Trainer und Spieler sind freier. Das sollte Vorbild sein von für Spieler, Eltern und Beteiligte“, erklärt Kaun.

Auch im eigenen Verein betont er die positive Arbeit: Zwölf Schiedsrichter stehen aktuell in den Listen, jedes Jahr werbe der VfR für neue. Ebenfalls sieht Kaun eine gesellschaftliche Entwicklung, die auch im Fußball spürbar ist: „Vereine werden als Dienstleister betrachtet, Bindung und Identifikation gehen verloren. Deshalb müssen wir den Gemeinschaftsfaktor wieder in den Vordergrund stellen und Eltern stärker einbinden – auch praktisch, etwa als Ordner. So entsteht eine entspanntere Atmosphäre für alle.“ Lobend hebt er das Engagement des Verbands und des Kreises hervor: „Es gibt neue Konzepte wie das STOPP-Konzept des DFB, und neben dem Fair-Play-Tag hat der KJA vor der Saison Jugendleiter intensiv sensibilisiert.“ Kaun ist überzeugt: Vereine, die sich engagieren und in Prävention investieren, sollten gestärkt werden. Wer dagegen immer wieder auffällt und zu wenig tut, müsse klar in die Pflicht genommen werden.