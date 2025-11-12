Spieltage 17 bis 21 in 3. Liga: Wann spielen Ulm und VfB Stuttgart II?

+++

Der DFB hat die Spieltage 17 bis 21 der 3. Liga zeitgenau terminiert. Die U21 spielt freitagabends in Essen und empfängt Samstagnachmittag Hansa Rostock.

Bis zur Winterpause sind noch fünf Spiele für die U21 zu absolvieren. Der Deutsche Fußball-Bund hat am Mittwoch die Begegnungen in der 3. Liga vom 17. bis zum 21. Spieltag exakt terminiert. Damit herrscht bis zum 24. Januar Planungssicherheit. Nach der Länderspielpause ist das Team von Trainer Nico Willig beim FC Erzgebirge Aue gefordert (Sonntag, 24. November, 16:30 Uhr) und empfängt eine Woche später den TSV Havelse um 19:30 in der WIRmachenDruck Arena in Aspach.

Weiter geht es mit dem Gastspiel bei Rot-Weiss Essen am Freitagabend, 5. Dezember, um 19 Uhr. Anschließend steht das Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock an. Dieses wird am Samstag, 13. Dezember, um 14 Uhr angepfiffen. Den Abschluss des Fußballjahres bildet das Spiel beim VfL Osnabrück, ebenfalls an einem Samstagnachmittag (20. Dezember, 14 Uhr).

Das Auftaktspiel nach der Winterpause ist das Heimspiel gegen Tabellenführer MSV Duisburg. Gespielt wird am Sonntag, 18. Januar, um 13:30 Uhr. Am 21. Spieltag steht dann das Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt an, gespielt wird am Samstag, 24. Januar, um 14 Uhr.

Die Spieltage 15 bis 21 der U21 in der 3. Liga in der Übersicht

15. So, 23.11., 16.30 Uhr: FC Erzgebirge Aue - VfB U21

16. So, 30.11., 19.30 Uhr: VfB U21 - TSV Havelse

17. Fr, 5.12.25, 19 Uhr: Rot-Weiss Essen - VfB U21

18. Sa, 13.12.25, 14 Uhr: VfB U21 - F.C. Hansa Rostock

19. Sa, 20.12.25, 14 Uhr: VfL Osnabrück - VfB U21

20. So, 18.1.26, 13:30 Uhr: VfB U21 - MSV Duisburg

21. Sa, 24.1.26, 14 Uhr: FC Ingolstadt - VfB U21