Spieltage 17 bis 21 in 3. Liga: Wann spielen Ulm und VfB Stuttgart II?

Die Termine der Spieltage 17 bis 21 der 3. Liga stehen fest. Wann spielen die beiden württembergischen Mannschaften SSV Ulm und VfB Stuttgart II? Hier kommen die Infos der beiden Vereine:
Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Spieltage 17 bis 21 der 3. Liga zeitgenau terminiert. Der Ansetzungszeitraum beinhaltet alle Partien der restlichen Hinrunde im Dezember und die ersten beiden Spiele der Rückrunde im Januar des neuen Jahres.
Hinweis: Informationen zum Ticketverkauf folgen in Kürze.
Die Termine im Überblick
17. Spieltag 06.12.2025 14.00 Uhr FC Victoria Köln – SSV Ulm 1846 Fußball
18. Spieltag 12.12.2025 19.00 Uhr SSV Ulm 1846 – VFL 1899 Osnabrück
19. Spieltag 20.12.2025 14.00 Uhr Rot-Weiss Essen – SSV Ulm 1846 Fußball
20. Spieltag 17.01.2026 14.00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball – SV Wehen Wiesbaden
21. Spieltag 24.01.2026 14.00 Uhr FC Erzgebirge Aue – SSV Ulm 1846 Fußball
+++
Bis zur Winterpause sind noch fünf Spiele für die U21 zu absolvieren. Der Deutsche Fußball-Bund hat am Mittwoch die Begegnungen in der 3. Liga vom 17. bis zum 21. Spieltag exakt terminiert. Damit herrscht bis zum 24. Januar Planungssicherheit. Nach der Länderspielpause ist das Team von Trainer Nico Willig beim FC Erzgebirge Aue gefordert (Sonntag, 24. November, 16:30 Uhr) und empfängt eine Woche später den TSV Havelse um 19:30 in der WIRmachenDruck Arena in Aspach.
Weiter geht es mit dem Gastspiel bei Rot-Weiss Essen am Freitagabend, 5. Dezember, um 19 Uhr. Anschließend steht das Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock an. Dieses wird am Samstag, 13. Dezember, um 14 Uhr angepfiffen. Den Abschluss des Fußballjahres bildet das Spiel beim VfL Osnabrück, ebenfalls an einem Samstagnachmittag (20. Dezember, 14 Uhr).
Das Auftaktspiel nach der Winterpause ist das Heimspiel gegen Tabellenführer MSV Duisburg. Gespielt wird am Sonntag, 18. Januar, um 13:30 Uhr. Am 21. Spieltag steht dann das Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt an, gespielt wird am Samstag, 24. Januar, um 14 Uhr.
Die Spieltage 15 bis 21 der U21 in der 3. Liga in der Übersicht
15. So, 23.11., 16.30 Uhr: FC Erzgebirge Aue - VfB U21
16. So, 30.11., 19.30 Uhr: VfB U21 - TSV Havelse
17. Fr, 5.12.25, 19 Uhr: Rot-Weiss Essen - VfB U21
18. Sa, 13.12.25, 14 Uhr: VfB U21 - F.C. Hansa Rostock
19. Sa, 20.12.25, 14 Uhr: VfL Osnabrück - VfB U21
20. So, 18.1.26, 13:30 Uhr: VfB U21 - MSV Duisburg
21. Sa, 24.1.26, 14 Uhr: FC Ingolstadt - VfB U21