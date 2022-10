Spieltag-Zusammenfassung: Unbesiegte Ulmer bauen Tabellenführung aus TSV Steinbach springt nach Sieg im Topspiel auf Platz zweirn

Der SSV Ulm 1846 Fußball führt die Tabelle der Regionalliga Südwest weiter souverän an. Am 12. Spieltag behielt die Mannschaft von SSV-Trainer Thomas Wörle vor 3422 Zuschauer:innen im heimischen Donaustadion gegen den KSV Hessen Kassel mit 3:0 (2:0) die Oberhand und festigte mit dem neunten Saisonsieg (bei drei Remis) die Spitzenposition.

Zum fünften Mal am Stück blieb der SV Eintracht Trier ohne Niederlage. Im Aufsteigerduell mit dem SGV Freiberg mussten sich die Trierer allerdings mit einem Punkt begnügen. Das Spiel endete 1:1 (1:0). Ein Eigentor des Freibergers Ruben Reisig (28.) hatte die Hausherren dabei vor 2096 Besucher:innen im Moselstadion in Führung gebracht. Kurz vor dem Ende der Begegnung egalisierte aber David Tomic (90.+1) den Rückstand seiner Mannschaft. Durch die Punkteteilung verteidigte Freiberg einen Nichtabstiegsplatz.

Eine torreiche Begegnung zwischen dem FC-Astoria Walldorf und Aufsteiger SG Barockstadt Fulda-Lehnerz endete letztlich 3:3 (0:3). Dabei hatte es lange Zeit nach einem klaren Sieg für die Gäste aus Fulda-Lehnerz ausgesehen, nachdem Marius Löbig (3./31./43.) in der ersten Halbzeit einen lupenreinen Hattrick geschnürt hatte. Verkehrtes Bild allerdings im zweiten Durchgang. Zunächst brachte Roman Hauk (51.) die Hausherren wieder heran. In der Schlussphase war dann Niklas Antlitz (87./89.) mit einem Doppelpack für die Gastgeber zur Stelle und rettete seiner Mannschaft immerhin noch einen Punkt. Dennoch muss sich der FC-Astoria weiterhin mit einem Platz in der Gefahrenzone begnügen.

Bereits im ersten Durchgang sorgten Philipp Maier (24.) und Lucas Röser (26.) mit einem Doppelschlag innerhalb von nur zwei Minuten für eine komfortable Führung. Noch in der ersten Hälft mussten die Gäste einen weiteren Rückschlag hinnehmen, als KSV-Torhüter Maximilian Zunker mit der Roten Karte vom Platz gestellt wurde (38.). In Überzahl brachte dann der eingewechselte Patrick Dulleck (76.) den Sieg der Hausherren endgültig in trockene Tücher.

Der VfR Wormatia Worms setzte seinen Positivlauf weiter fort. Gegen den früheren Zweitligisten FSV Frankfurt gewann der Aufsteiger knapp mit 1:0 (0:0). Für den VfR war es der zweite Dreier in Folge. Damit verließ Wormatia Worms die Gefahrenzone und verbesserte sich auf den 13. Rang. Den einzigen Treffer der Begegnung steuerte "Joker" Alexander Shehada in der Schlussphase (77.) bei. Die von Tim Görner trainierten Frankfurter gingen nach zuvor vier Spielen ohne Niederlage (zwei Siege, zwei Unentschieden) erstmals wieder leer aus.

Mainzer Zweitvertretung und TSG Balingen teilen Punkte

Die zweite Mannschaft des 1. FSV Mainz 05 und die TSG Balingen trennten sich 2:2 (1:2). Timothe Rupil (4., Foulelfmeter) hatte die Hausherren zunächst in Führung gebracht. Allerdings drehte Balingen noch im ersten Durchgang dank der Treffer von Leander Vochatzer (16.) und Pedro Almeida Morais (35.) die Partie. In der zweiten Hälfte war dann Kaito Mizuta (59.) für die Mainzer zur Stelle und sorgte für mit seinem Treffer für die Punkteteilung. Für die TSG war es bereits das dritte Unentschieden aus den zurückliegenden vier Begegnungen (eine Niederlage).

Einstand nach Maß für OFC-Trainer Parlatan

Ersan Parlatan feierte als neuer Trainer von Kickers Offenbach in der Regionalliga Südwest einen Einstand nach Maß. Im ersten Spiel unter der Regie des 45 Jahre alten Fußball-Lehrers, der noch bis Anfang September den Ligakonkurrenten TSV Steinbach Haiger betreut hatte und dann etwas mehr als einen Monat als Co-Trainer beim 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga tätig war, gewannen die Hessen am 12. Spieltag bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart mit 2:0 (0:0) und halten damit Anschluss an die Spitzenplätze.

Erst in der zweiten Halbzeit brachten Jakob Lemmer (62.) und der eingewechselte Lucas Hermes (68.) mit einem Doppelschlag innerhalb von nur sechs Minuten den insgesamt sechsten Saisonsieg der Kickers in trockene Tücher. Damit holten die Offenbacher aus ihren zurückliegenden vier Begegnungen zehn von zwölf möglichen Punkten.

In der Tabelle verbesserte sich der OFC auf Rang fünf. Der Rückstand auf Tabellenführer SSV Ulm 1846 Fußball beträgt weiterhin neun Zähler. Allerdings stehen sich die beiden früheren Bundesligisten am kommenden Freitag, 21. Oktober (ab 19 Uhr), zum Auftakt des 13. Spieltages im Offenbacher Stadion am Bieberer Berg im direkten Duell gegenüber. Der Stuttgarter Nachwuchs wartet seit vier Spielen auf einen Sieg. Zuletzt gab es zwei Unentschieden und zwei Niederlagen für die Mannschaft von VfB-Trainer und Ex-Nationalspieler Frank Fahrenhorst.

Bahlinger SC besiegt Ex-Zweitligist VfR Aalen

Nach zuvor zwei Niederlagen ist der Bahlinger SC wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Gegen den früheren Zweitligisten VfR Aalen gewann der BSC 2:1 (0:1). Dabei hatten die Gäste aus Aalen den besseren Start erwischt und waren durch den Treffer von Kapitän Alessandro Abruscia (19.) in Führung gegangen. Im zweiten Durchgang schalteten die Hausherren aber einen Gang höher und drehten dank der Treffer von Nico Gutjahr (47.) und des eingewechselten Maximilian Bachmann (81.) die Partie. Seit sieben Spielen wartet der VfR auf einen Sieg. Zuletzt ging Aalen dreimal in Folge leer aus.

Siebte Koblenzer Niederlage in Folge

Einen Heimsieg landete auch die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim. Durch den 3:1 (0:0)-Heimerfolg gegen den FC Rot-Weiß Koblenz ist die Mannschaft von TSG-Trainer Vincent Wagner seit drei Partien (zwei Siege, ein Unentschieden) unbesiegt. Gegen Koblenz steuerten Andu Yobel Kelati (52.) sowie die eingewechselten Julius Frederik Schmahl (78.) und Mingi Kang (83.) die Tore für die Hoffenheimer bei. In der Schlussphase konnte Gentrit Limani (85.) nur noch zum Endstand verkürzen.

Weil die Gäste auf der Anreise in einen Stau geraten und deshalb erst verspätet in Hoffenheim angetroffen waren, begann die Partie eine Stunde später als ursprünglich geplant. Die von Ex-Nationaltorhüter Oliver Reck trainierten Koblenzer bleiben nach der siebten Niederlage in Serie mit fünf Punkten Schlusslicht.