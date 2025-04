Spieltag zum Vergessen für den FFC

Personell gab es für den FFC am vergangenen Wochenende zumindest wieder einen Lichtblick. Isabel Bischoff war nach einer Außenbandverletzung wieder im Kader. Hingegen musste man allerdings in der Startelf weiter einige angeschlagene Spielerinnen aufbieten und die Defensive erneut umbauen.

Dennoch konnte man wieder eine gute Elf in das Rennen um die nächsten 3 Punkte schicken.

In der ersten Halbzeit war das Spiel sichtlich zerfahren. Auf dem engen Platz wollte beiden Mannschaften nicht viel gelingen, jedoch gingen die besseren Torchancen an die Gäste. Allerdings scheiterten sowohl Schunko als auch Gruber nach hohen Ballgewinnen alleine vor dem Tor. Eine Führung und dadurch etwas Sicherheit wären in der ersten Halbzeit durchaus möglich gewesen. Die Gastgeberinnen kamen im ersten Durchgang zu keiner nennenswerten Torchance.

Die zweite Hälfte wollte man im FFC Lager kontrollierte spielen und die eigenen Stärken wieder finden, doch war das Gegenteil der Fall. Während die Gegnerinnen deutlich höher standen und immer wieder gut Druck aufbauen konnten, passierten den Aiblingerinnen immer wieder ungenaue Abspiele, die den FSV Höhenrain früh in der 2. Halbzeit zu zwei sehr guten Chancen einluden. Was den Gegner aufbaute, lies das Selbstvertrauen beim FFC spürbar sinken. Wichtige Zweikämpfe und 50/50-Aktionen gingen von da an an den FSV.

So war es eine Frage der Zeit, bis das 1:0 fallen sollte. In der 65. Minute war es Karina Uhle, die nach einem Eckball völlig frei den Ball über die Linie drücken konnte. Knapp 10 Minuten später war man nicht energisch in den Zweikämpfen, Kristine Möhwald nutzte dies, konnte sich an der 16er-Linie aufdrehen und erzielte in der 74. Minute das 2:0.

Danach wollte man beim FFC nochmal Druck machen. Vom Spiel hatte man von da an mehr aber sichere Aktionen und Chancen sollten nicht mehr gelingen.

Am Ende geht der 2:0-Erfolg, auch auf Grund der starken und intensiven 2. Halbzeit , absolut in Ordnung.

Die Ernüchterung war im Aiblinger Lage spürbar. „In der 2. Halbzeit haben wir die sonst so klare Selbstverständlichkeiten absolut vermissen lassen. Tage wie diese gibt es, wo nicht viel gelingen möchte. Jetzt heißt es Kopf nach vorne richten und wieder zurück in das eigene Spiel am kommenden Sonntag zu finden.“

Kommenden Sonntag geht es am Organspenden-Aktionsspieltag, gemeinsam mit dem BFV, um 15:00 Uhr zu Hause gegen den TSV Gilching/Argelsried. Der FFC wünscht sich an dem Wochenende einen besonders hohen Andrang an Besucher*innen um auf das wichtige Thema, welches vielen Menschen ein neues Leben schenken kann, aufmerksam machen zu können!