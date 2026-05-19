 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligavorschau

Spieltag unter der Woche: Keller- und Relegationskampf

Alle Begegnungen der Nachholrunde (17.) in der Vorschau

von far · Heute, 21:57 Uhr · 0 Leser
Dennis Bohnsack vom Köpenicker FC
Dennis Bohnsack vom Köpenicker FC – Foto: Frank Arlinghaus

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Landesliga Berlin - 2
SSC Teutonia
FC Viktoria II
Mahlsdorf II
KöpenickerFC

Der Nachholspieltag der Landesliga Staffel 2 (17.) steigt unter der Woche. Während Meister BFC Meteor 06 bereits mit einem 1:0 bei SC Union 06 vorgelegt hat, sammelte auch der FSV Hansa 07 beim 2:0 gegen FC Internationale Berlin II wichtige Punkte. Nun stehen insbesondere der Köpenicker FC und SSC Teutonia im Kampf um den Relegationsplatz unter Druck

Schon gespielt:
05.05.26 FC Internationale Berlin II - FSV Hansa 07 0:2
06.05.26 SC Union 06 - BFC Meteor 06 0:1

Mittwoch

20.05.26 SF Kladow - BSV Eintracht Mahlsdorf II
20.05.26 FC Liria 1985 Berlin - Köpenicker FC

Donnerstag

21.05.26 VfB Fortuna Biesdorf II - FC Stern Marienfelde 1912
21.05.26 FC Viktoria 1889 Berlin II - SSC Teutonia
21.05.26 FV Wannsee - FSV Berolina Stralau 1901
26.05.26 Türkiyemspor Berlin - VfB Hermsdorf Berlin

Do., 21.05.2026, 19:30 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf II
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde
19:30

Fortuna Biesdorf II steckt weiterhin tief im Tabellenkeller fest und benötigt dringend Punkte. Mit Stern Marienfelde reist jedoch ein formstarker Gegner an, der noch auf die oberen Tabellenplätze schielt. Die Gäste wollen ihre stabile Saison bestätigen und ihre gute Ausgangsposition behaupten.

Morgen, 19:00 Uhr
SF Kladow
SF KladowSF Kladow
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf II
19:00

Für Schlusslicht-Kandidat Kladow zählt im Saisonendspurt jeder Punkt. Gegen Mahlsdorf II wartet jedoch eine unangenehme Aufgabe, denn die Gäste präsentierten sich zuletzt deutlich stabiler. Während Kladow vor allem defensiv Probleme hat, möchte Mahlsdorf den Anschluss ans gesicherte Mittelfeld weiter festigen.

Morgen, 19:30 Uhr
FC Liria 1985 Berlin
FC Liria 1985 BerlinFC Liria
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC
19:30

Der Köpenicker FC darf sich im Aufstiegsrennen keinen Ausrutscher erlauben. Beim abstiegsbedrohten FC Liria geht der Tabellenzweite zwar als Favorit ins Spiel, doch die Gastgeber besitzen offensiv durchaus Qualität. Köpenick will mit seiner starken Offensive die Chance als Zweiter auf den Relegationsplatz hoch halten.

Do., 21.05.2026, 19:30 Uhr
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria II
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia
19:30

Teutonia gehört trotz des angekündigten Abstiegs weiterhin zu den spielstärksten Teams der Liga und will im oberen Tabellendrittel weiter Druck machen. Viktoria II bewegt sich im gesicherten Mittelfeld, könnte mit einem Erfolg aber selbst noch einige Plätze gutmachen. Besonders offensiv verspricht die Partie einiges.

Di., 26.05.2026, 19:30 Uhr
Türkiyemspor Berlin
Türkiyemspor BerlinTürkiyemspor
VfB Hermsdorf Berlin
VfB Hermsdorf BerlinHermsdorf
19:30live

Zum Abschluss des Nachholspieltags treffen zwei ambitionierte Teams aus dem oberen Mittelfeld aufeinander. Türkiyemspor überzeugte in dieser Saison vor allem defensiv, während Hermsdorf regelmäßig seine Offensivstärke zeigte. Beide Mannschaften wollen mit einem Sieg den Anschluss an die Spitzengruppe wahren.

Do., 21.05.2026, 20:00 Uhr
FV Wannsee
FV WannseeFV Wannsee
FSV Berolina Stralau 1901
FSV Berolina Stralau 1901Stralau
20:00

Im direkten Duell zweier Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte geht es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Wannsee steht unter Druck und braucht zuhause dringend Zähler. Berolina Stralau möchte sich dagegen mit einem Auswärtserfolg weiter von den Abstiegsrängen entfernen.

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