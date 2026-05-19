Spieltag unter der Woche: Keller- und Relegationskampf

Der Nachholspieltag der Landesliga Staffel 2 (17.) steigt unter der Woche. Während Meister BFC Meteor 06 bereits mit einem 1:0 bei SC Union 06 vorgelegt hat, sammelte auch der FSV Hansa 07 beim 2:0 gegen FC Internationale Berlin II wichtige Punkte. Nun stehen insbesondere der Köpenicker FC und SSC Teutonia im Kampf um den Relegationsplatz unter Druck
Schon gespielt:
05.05.26 FC Internationale Berlin II - FSV Hansa 07 0:2
06.05.26 SC Union 06 - BFC Meteor 06 0:1
Mittwoch
20.05.26 SF Kladow - BSV Eintracht Mahlsdorf II
20.05.26 FC Liria 1985 Berlin - Köpenicker FC
Donnerstag
21.05.26 VfB Fortuna Biesdorf II - FC Stern Marienfelde 1912
21.05.26 FC Viktoria 1889 Berlin II - SSC Teutonia
21.05.26 FV Wannsee - FSV Berolina Stralau 1901
26.05.26 Türkiyemspor Berlin - VfB Hermsdorf Berlin
Fortuna Biesdorf II steckt weiterhin tief im Tabellenkeller fest und benötigt dringend Punkte. Mit Stern Marienfelde reist jedoch ein formstarker Gegner an, der noch auf die oberen Tabellenplätze schielt. Die Gäste wollen ihre stabile Saison bestätigen und ihre gute Ausgangsposition behaupten.
Für Schlusslicht-Kandidat Kladow zählt im Saisonendspurt jeder Punkt. Gegen Mahlsdorf II wartet jedoch eine unangenehme Aufgabe, denn die Gäste präsentierten sich zuletzt deutlich stabiler. Während Kladow vor allem defensiv Probleme hat, möchte Mahlsdorf den Anschluss ans gesicherte Mittelfeld weiter festigen.
Der Köpenicker FC darf sich im Aufstiegsrennen keinen Ausrutscher erlauben. Beim abstiegsbedrohten FC Liria geht der Tabellenzweite zwar als Favorit ins Spiel, doch die Gastgeber besitzen offensiv durchaus Qualität. Köpenick will mit seiner starken Offensive die Chance als Zweiter auf den Relegationsplatz hoch halten.
Teutonia gehört trotz des angekündigten Abstiegs weiterhin zu den spielstärksten Teams der Liga und will im oberen Tabellendrittel weiter Druck machen. Viktoria II bewegt sich im gesicherten Mittelfeld, könnte mit einem Erfolg aber selbst noch einige Plätze gutmachen. Besonders offensiv verspricht die Partie einiges.
Zum Abschluss des Nachholspieltags treffen zwei ambitionierte Teams aus dem oberen Mittelfeld aufeinander. Türkiyemspor überzeugte in dieser Saison vor allem defensiv, während Hermsdorf regelmäßig seine Offensivstärke zeigte. Beide Mannschaften wollen mit einem Sieg den Anschluss an die Spitzengruppe wahren.
Im direkten Duell zweier Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte geht es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Wannsee steht unter Druck und braucht zuhause dringend Zähler. Berolina Stralau möchte sich dagegen mit einem Auswärtserfolg weiter von den Abstiegsrängen entfernen.
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