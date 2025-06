Spieltag ohne Bedeutung - Absteiger verabschieden sich mit Siegen

TuS Mondorf II kommt mit blauem Auge davon



Gegen den TuS Mondorf II lieferte der Absteiger aus Oberlar nochmal eine sehr ansehnliche Leistung. Zweimal Manuel Alves Martins, Timon Kuth und Artjom Scherf schraubten das Ergebnis am Ende des Tages auf 4:0 hoch. Ein schöner Abschluss für Oberlar. Die Mondorf-Reserve kommt derweil mit einem blauen Auge davon. Das Team von Dogan Bentürk rutscht auf den 13. Platz ab. Wären in der Bezirksliga noch mehr Teams aus dem Kreis Sieg abgestiegen, wäre dieser 13. ein Abstiegsplatz - weil nur der FSV Neunkirchen-Seelscheid II in der kommenden Saison in der Kreisliga A Sieg antritt, hält Mondorf aber die Klasse. Bröltaler SC gewinnt Duell der Absteiger