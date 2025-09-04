Spieltag mit Brisanz: Spitzenspiel in Essingen, Kellerduell in Singen

– Foto: Achim Keller

Der 7. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg hat es in sich: Während an der Tabellenspitze Essingen, Aalen und Mannheim um die Vorherrschaft ringen, kämpfen im Tabellenkeller Vereine wie Singen, Nöttingen oder Bissingen um den Anschluss. Die letzten Ergebnisse zeigen, wie eng es in dieser Liga zugeht. Wie wird das Spitzenspiel zwischen dem TSV Essingen und dem VfR Aalen enden? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Sa., 06.09.2025, 14:30 Uhr TSV Essingen TSV Essingen VfR Aalen VfR Aalen 14:30 live PUSH

Das Duell zwischen dem TSV Essingen und dem VfR Aalen ist das Highlight des Spieltags. Essingen blieb auch in Pforzheim ungeschlagen, musste sich jedoch mit einem 2:2 begnügen, nachdem Tim Schwaiger in der Nachspielzeit per Elfmeter für Pforzheim ausglich. Vor allem Niklas Groiß und Janik Wiedmann hatten die Partie zuvor mit ihren Treffern fast noch gedreht, ehe Essingen sich auf die starke Defensive verließ.

Der VfR Aalen holte zuletzt ein 1:1 in Göppingen. Nach der Führung durch Benjamin Kindsvater gelang es den Aalenern nicht, den Vorsprung zu halten, sodass Adrian Freiwald kurz nach der Pause ausgleichen konnte. Beide Mannschaften stehen unter Druck: Essingen will wieder die Tabellenführung übernehmen, Aalen den Anschluss wahren. Wie wird das Spitzenspiel zwischen dem TSV Essingen und dem VfR Aalen enden? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit. ---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr Türkischer SV Singen TSV Singen FC Nöttingen FC Nöttingen 15:00 PUSH

Für beide Teams geht es um viel, denn sie belegen derzeit Plätze im Tabellenkeller. Der Türkische SV Singen zeigte beim 2:3 in Ravensburg Moral. Nach einem schnellen 0:2-Rückstand brachten zwei verwandelte Foulelfmeter von Albert Malaj das Team zurück ins Spiel, doch ein weiterer Strafstoß von Daniele Gabriele entschied die Partie gegen sie. Der FC Nöttingen dagegen feierte mit einem 4:0 gegen Karlsruhe II den ersten Sieg der Saison. Besonders Salvatore Catanzano glänzte mit einem Doppelpack, während Benedikt Fassler und Tasos Leonidis ebenfalls trafen. Dieser Erfolg gibt Selbstvertrauen, dennoch bleibt Nöttingen unter Druck, da man trotz des Sieges erst vier Punkte auf dem Konto hat. ---

Beide Mannschaften brauchen dringend Punkte, um sich von den Abstiegsplätzen zu lösen. Der Karlsruher SC II kam in Nöttingen böse unter die Räder. Schon zur Pause lag das Team mit 0:3 zurück, und auch ein Platzverweis gegen Bekem Can Bicki besiegelte die klare Niederlage. Bissingen konnte immerhin Moral beweisen. Beim 1:1 gegen Hollenbach glich Emre Yalcin den Rückstand von Inas Music aus. Das Team wartet aber noch immer auf den ersten Saisonsieg und steht mit drei Punkten am Tabellenende. ---

Der FSV Hollenbach spielte zuletzt 1:1 in Bissingen. Nach der Führung durch Inas Music verpasste man es, das Spiel frühzeitig zu entscheiden, und musste noch den Ausgleich hinnehmen. Nun soll im Heimspiel ein Sieg folgen. Der 1. FC Normannia Gmünd erlebte gegen Mannheim ein bitteres Ende. Nach einem frühen Rückstand durch Enes Olgun Tubluk kämpfte sich die Mannschaft zurück, Levin Kundruweit glich in der 82. Minute aus. Doch in der Nachspielzeit traf Christian Kuhn zum 1:2, und Gmünd stand trotz einer leidenschaftlichen Leistung erneut mit leeren Händen da. ---

Der VfR Mannheim ist das Maß aller Dinge. Mit dem späten 2:1 in Gmünd übernahm das Team die Tabellenführung. Enes Olgun Tubluk und Christian Kuhn erzielten die Treffer, doch das Spiel war von einem Platzverweis für Lennart Thum überschattet. Trotz Unterzahl bewiesen die Mannheimer, warum sie aktuell kaum zu stoppen sind. Göppingen wiederum bot Aalen beim 1:1 Paroli. Nachdem man durch Kindsvater in Rückstand geriet, sorgte Adrian Freiwald für den Ausgleich. Auch wenn in der Schlussphase ein Platzverweis gegen Oguzhan Kececi die Aufgabe erschwerte, verteidigte Göppingen das Unentschieden mit großer Leidenschaft. ---

Pforzheim lieferte sich mit Essingen ein echtes Spitzenspiel, das 2:2 endete. Dominik Salz brachte sein Team in Führung, doch am Ende musste ein Elfmeter von Tim Schwaiger in der Nachspielzeit den Punkt retten. Diese Moral will Pforzheim nun gegen Oberachern erneut zeigen. Der SV Oberachern besiegte zuletzt Türkspor Neckarsulm mit 3:1. Nico Huber war mit zwei Treffern der Mann des Spiels, Jan Burkart setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Mit diesem Erfolg schob sich Oberachern ins obere Tabellendrittel vor und reist mit breiter Brust nach Pforzheim. ---

Sa., 06.09.2025, 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm Türk Neckars TSG Backnang TSG Backnang 14:00 PUSH

Neckarsulm kassierte beim 1:3 in Oberachern die dritte Saisonniederlage. Zwar gelang Cristian Gilés Sanchez der Anschlusstreffer, doch am Ende reichte es nicht. Die Defensive offenbarte Schwächen, die man gegen Backnang unbedingt abstellen muss. Die TSG Backnang gewann knapp mit 1:0 gegen Villingen. Julian Geldner traf früh, doch in der Schlussphase schwächte sich das Team mit einer Gelb-Roten Karte für Charalambos Parharidis. Trotzdem reichte es zum Sieg, der für neues Selbstvertrauen sorgt. ---

Sa., 06.09.2025, 14:00 Uhr FC 08 Villingen Villingen FC Denzlingen Denzlingen 14:00 PUSH

Villingen verlor in Backnang knapp mit 0:1 und verpasste es, den eigenen Aufwärtstrend fortzusetzen. Nun will das Team vor heimischer Kulisse zurückschlagen. Der FC Denzlingen unterlag dem SSV Reutlingen mit 0:1. Schon früh lag man durch einen Treffer von Yannick Toth zurück und konnte trotz großem Einsatz nicht mehr ausgleichen. Mit fünf Punkten steckt Denzlingen im Tabellenkeller fest. ---