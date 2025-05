Spieltag kompakt: SV Niederschopfheim kann einen Riesenschritt machen

Am anderen Ende der Tabelle gehen dem FSV Seelbach die Spieler aus.



FV Würmersheim – FV Schutterwald, Samstag, 17 Uhr. Für den FV Schutterwald läuft nach zuletzt vier Niederlagen in fünf Spielen "die wichtigste Woche der Saison", wie Trainer Manuel Vollmer formuliert. "In der aktuellen Konstellation geht es einzig um einen Sieg." Einstellen müssen sich die Gäste auf einen völlig unberechenbaren Kontrahenten (9./36 Punkte), der an guten Tagen zu starken Leistungen imstande ist. Das 1:1 im Hinspiel stellte eine Enttäuschung dar. "Es wird unangenehm, es wird nickelig – mir ist das völlig klar, der Mannschaft hoffentlich auch", sagt Vollmer.

