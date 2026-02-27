 2026-02-20T12:29:42.904Z

Spieltag in Hamburg: Spiele, Ticker, Ergebnisse und Ausfälle am 27.2.

Die Saison startet in Hamburg endlich durch: Gespielt wird am Freitag in der Regionalliga, Oberliga, Landesliga, Bezirksliga und darunter - klickt euch durch! Ticker und Ergebnisse in der Spieltags-Übersicht am 27. Februar.

Spieltag in Hamburg.
Spieltag in Hamburg. – Foto: Felix Schlikis

Bezirksliga HH Nord

ENDLICH! Die Saison 2025/26 wird im Hamburger Fußball-Verband nach Frost, Schnee und der Unbespielbarkeit der Plätze fortgesetzt! Am Freitagabend, dem 27. Februar 2026, geht es in allen Spielklassen direkt rund. In der neuen Spieltags-Übersicht von FuPa Hamburg findet ihr alle Spiele, Ligen, Ticker und Absagen, aber auch eine kleine Auswahl von Partien. Klickt euch durch!

Eine Auswahl von Spielen am 27. Februar 2026

Heute, 19:30 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
19:30

Heute, 19:30 Uhr
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
19:30live

Heute, 19:00 Uhr
Klub Kosova
Klub KosovaKlub Kosova
TBS Pinneberg
TBS PinnebergTBS Pinneb.
19:00live

Heute, 20:00 Uhr
Rahlstedter SC
Rahlstedter SCRahlstedt
Oststeinbeker SV
Oststeinbeker SVOststeinbek
20:00

Heute, 19:30 Uhr
Hamm United FC
Hamm United FCHamm United
Concordia Hamburg
Concordia HamburgConcordia
19:30

Heute, 19:30 Uhr
HSV Barmbek-Uhlenhorst
HSV Barmbek-UhlenhorstHSV BU II
SC Poppenbüttel
SC PoppenbüttelPoppenbüttel
19:30

Heute, 19:30 Uhr
SC Wentorf
SC WentorfSC Wentorf
SC Condor Hamburg
SC Condor HamburgSC Condor II
19:30

Heute, 19:30 Uhr
Harburger TB
Harburger TBHarburger TB
Dulsberger SC Hanseat
Dulsberger SC HanseatDSC Hanseat
19:30

Heute, 19:30 Uhr
SpVgg Blau-Weiß 96 Schenefeld
SpVgg Blau-Weiß 96 SchenefeldBlau-Weiß 96
SV Lieth
SV LiethSV Lieth
19:30

Heute, 20:00 Uhr
Rissener SV
Rissener SVRissener SV
TSV Gut Heil Heist
TSV Gut Heil HeistGH Heist
20:00

Heute, 20:00 Uhr
Willinghusener SC
Willinghusener SCWillinghusen
SV Billstedt-Horn
SV Billstedt-HornBillst.-Horn
20:00

Heute, 19:00 Uhr
TSG Bergedorf
TSG BergedorfTSG Bergedrf
FC Lauenburg
FC LauenburgFC Lauenburg
19:00

Heute, 19:30 Uhr
SC Pinneberg
SC PinnebergSC Pinneberg
FC Hamburger Berg
FC Hamburger BergFC HH Berg
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt
19:30

Heute, 19:30 Uhr
ESV Einigkeit Wilhelmsburg
ESV Einigkeit WilhelmsburgEinigkeit W.
SV Grün-Weiß Harburg
SV Grün-Weiß HarburgGW Harburg
19:30

Heute, 19:30 Uhr
FSV Harburg-Rönneburg
FSV Harburg-RönneburgFSV Hrb-Rbg
FTSV Altenwerder
FTSV AltenwerderAltenwerder
19:30

