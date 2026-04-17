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Spieltag in Hamburg: Flutlichtspiele, Ergebnisse & Ticker am Freitag
Saisonfinale in Hamburg: Showdowns um Aufstieg und Klassenerhalt in Oberliga Hamburg, Landesligen und Bezirksligen - Topspiele, Kellerduelle und pure Entscheidungsspannung am Wochenende. FuPa präsentiert euch den Spieltag mit allen Ergebnissen, Tabellen und Tickern.
von red · Heute, 11:27 Uhr · 0 Leser
Die Übersicht für den Spieltag in Hamburg. – Foto: IMAGO / Lobeca
Das Saisonfinale steht vor der Tür, die Temperaturen steigen - und in Hamburgs Ligen geht es um alles. Ob Aufstieg, Klassenerhalt oder letzte Titelträume: Die Spannung ist in nahezu jeder Spielklasse greifbar. Enge Tabellen, direkte Duelle und jede Menge Emotionen versprechen ein Fußball-Wochenende, das kaum Wünsche offenlässt - was will man mehr?
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