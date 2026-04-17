 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Spieltag in Hamburg: Flutlichtspiele, Ergebnisse & Ticker am Freitag

Saisonfinale in Hamburg: Showdowns um Aufstieg und Klassenerhalt in Oberliga Hamburg, Landesligen und Bezirksligen - Topspiele, Kellerduelle und pure Entscheidungsspannung am Wochenende. FuPa präsentiert euch den Spieltag mit allen Ergebnissen, Tabellen und Tickern.

von red · Heute, 11:27 Uhr · 0 Leser
Die Übersicht für den Spieltag in Hamburg.
Die Übersicht für den Spieltag in Hamburg. – Foto: IMAGO / Lobeca

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Das Saisonfinale steht vor der Tür, die Temperaturen steigen - und in Hamburgs Ligen geht es um alles. Ob Aufstieg, Klassenerhalt oder letzte Titelträume: Die Spannung ist in nahezu jeder Spielklasse greifbar. Enge Tabellen, direkte Duelle und jede Menge Emotionen versprechen ein Fußball-Wochenende, das kaum Wünsche offenlässt - was will man mehr?

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Eine Auswahl von Spielen am Freitag, 17. April 2026

  • Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Heute, 20:00 Uhr
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV III
TBS Pinneberg
TBS PinnebergTBS Pinneb.
20:00

Heute, 20:00 Uhr
FC Alsterbrüder
FC AlsterbrüderAlsterbrüder
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt II
20:00

Heute, 19:30 Uhr
HSV Barmbek-Uhlenhorst
HSV Barmbek-UhlenhorstHSV BU
ASV Hamburg
ASV HamburgASV Hamburg
19:30

Heute, 19:00 Uhr
SC Sperber
SC SperberSC Sperber
Eintracht Lokstedt
Eintracht LokstedtEin.Lokstedt II
19:00

Heute, 20:00 Uhr
TSV Glinde
TSV GlindeTSV Glinde
Düneberger SV
Düneberger SVDüneberg
20:00

Heute, 19:30 Uhr
TuS Germania Schnelsen
TuS Germania SchnelsenG. Schnelsen
TV Haseldorf
TV HaseldorfTV Haseldorf
19:30

Heute, 19:30 Uhr
Lauenburger SV
Lauenburger SVLauenburg
TSV Reinbek
TSV ReinbekTSV Reinbek
19:30

Heute, 19:15 Uhr
SV Billstedt-Horn
SV Billstedt-HornBillst.-Horn
TSV Wandsetal Hamburg
TSV Wandsetal HamburgWandsetal
19:15

Heute, 20:00 Uhr
SV K. S. Polonia Hamburg
SV K. S. Polonia HamburgPolonia HH
TSC Wellingsbüttel
TSC WellingsbüttelWellingsbütt II
20:00

Heute, 19:45 Uhr
Hoisbütteler SV
Hoisbütteler SVHoisbüttel
SV Eidelstedt
SV EidelstedtEidelstedt
19:45

Heute, 19:30 Uhr
ESV Einigkeit Wilhelmsburg
ESV Einigkeit WilhelmsburgEinigkeit W.
Juventude do Minho
Juventude do MinhoJuventude
19:30

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Eine Auswahl von Spielen am Samstag, 18. April 2026

  • Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Morgen, 15:00 Uhr
SC Vier- und Marschlande
SC Vier- und MarschlandeSCVM
Concordia Hamburg
Concordia HamburgConcordia
15:00

Heute, 19:00 Uhr
SC Sperber
SC SperberSC Sperber
Eintracht Lokstedt
Eintracht LokstedtEin.Lokstedt II
19:00

Morgen, 12:30 Uhr
HFC Falke
HFC FalkeHFC Falke
VfL 93 Hamburg
VfL 93 HamburgVfL 93
12:30live

Morgen, 14:00 Uhr
Meiendorfer SV
Meiendorfer SVMeiendorf
SC Schwarzenbek
SC SchwarzenbekSchwarzenbek
14:00

Morgen, 17:45 Uhr
TuS Aumühle-Wohltorf
TuS Aumühle-WohltorfAumühle-Woh.
SV Hamwarde
SV HamwardeHamwarde
17:45

Morgen, 13:30 Uhr
TuS Borstel-Hohenraden
TuS Borstel-HohenradenTuS Borstel
FC Roland Wedel
FC Roland WedelRoland Wedel
13:30

Morgen, 17:00 Uhr
SportClub Feine Ukraine
SportClub Feine UkraineSC Feine Ukr
FTSV Lorbeer Rothenburgsort
FTSV Lorbeer RothenburgsortFTSV Lorbeer III
17:00

Morgen, 15:30 Uhr
Altona 93
Altona 93Altona 93
TuS Blau-Weiß Lohne
TuS Blau-Weiß LohneBW Lohne
15:30

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Eine Auswahl von Spielen am Sonntag, 19. April 2026

  • Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
SV Curslack-Neuengamme
SV Curslack-NeuengammeCurs.-Neueng
15:00

So., 19.04.2026, 16:00 Uhr
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
16:00

So., 19.04.2026, 10:45 Uhr
Sport-Club Eilbek
Sport-Club EilbekSC Eilbek
Oststeinbeker SV
Oststeinbeker SVOststeinbek
10:45

So., 19.04.2026, 11:30 Uhr
SC Alstertal/Langenhorn
SC Alstertal/LangenhornSCALA
SV Grün-Weiss Eimsbüttel
SV Grün-Weiss EimsbüttelGW Eimsbütt.
11:30

So., 19.04.2026, 12:30 Uhr
TuS Berne
TuS BerneTuS Berne
SC Wentorf
SC WentorfSC Wentorf
12:30

So., 19.04.2026, 09:00 Uhr
HH Hurricanes
HH HurricanesHurricanes
TSV Wandsetal Hamburg
TSV Wandsetal HamburgWandsetal II
09:00

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt
FSV Schöningen
FSV SchöningenSchöningen
14:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
HH Hurricanes
HH HurricanesHurricanes II
SC Poppenbüttel
SC PoppenbüttelPoppenbüttel II
15:00

So., 19.04.2026, 13:00 Uhr
Harburger TB
Harburger TBHarburger TB II
Buxtehuder SV
Buxtehuder SVBuxtehude
13:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
Zonguldakspor Hamburg
Zonguldakspor HamburgZongul. HH
TuS Finkenwerder
TuS FinkenwerderFinkenwerder
15:00

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