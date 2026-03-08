Spieltag in der Landesliga: So laufen die Spiele am Sonntag

Spieltag 22 in der Landesliga Niederrhein: Der ESC Rellinghausen legt mit seinem Heimspiel in der Gruppe 2 vor und kann Tabellenführer werden. In der Gruppe 1 braucht TuRU Düsseldorf einen Heimsieg gegen Schlusslicht VfB Hilden II, um eventuell den Keller zu verlassen.
So läuft das Wochenende:
23. Spieltag
So., 15.03.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - FC Remscheid
So., 15.03.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SC Union Nettetal
So., 15.03.26 15:00 Uhr SC Velbert - DV Solingen
So., 15.03.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - VSF Amern
So., 15.03.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - TuRU Düsseldorf
So., 15.03.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Kapellen-Erft
So., 15.03.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - Victoria Mennrath
So., 15.03.26 16:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SG Unterrath
23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Rhenania Bottrop - DJK Blau-Weiß Mintard
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SV Scherpenberg - Viktoria Goch
Sa., 14.03.26 19:00 Uhr Mülheimer FC 97 - Sportfreunde Hamborn 07
So., 15.03.26 15:00 Uhr PSV Wesel - VfB Speldorf
So., 15.03.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - ESC Rellinghausen
So., 15.03.26 15:00 Uhr FC Kray - SV Budberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr VfB Bottrop - SG Essen-Schönebeck
So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - Sportfreunde Niederwenigern
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: