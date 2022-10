Spieltag gegen SC Spelle-Venhaus III

Nach dem Derbyerfolg (1:2) gegen die Zweitvertretung von SV Olympia Laxten am vergangenen Sonntag hält der VfB den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze. Mit Spelle III kommt bereits am morgigen Freitag ein schwerer Gegner zum VfB an den schwarzen Weg.