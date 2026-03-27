Spieltag für David – Spendenaktion beim FC Straß

Der 16. Spieltag des FC Straß steht ganz im Zeichen des Zusammenhalts und der Solidarität.

Gegen Ende der vergangenen Woche erfuhren die Spieler des FC Straß vom Schicksal des siebenjährigen David, der nach einem bereits intensiven Kampf erneut gegen einen zurückgekehrten, äußerst aggressiven und seltenen Gehirntumor kämpft.

Aufgrund der besonderen Aggressivität und Seltenheit der Erkrankung sowie der Tatsache, dass es sich um eine bislang nur unzureichend erforschte Tumorart handelt, werden nicht sämtliche Behandlungsstudien von den Krankenkassen übernommen. Aus diesem Grund hat Davids Tante eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um sowohl die Behandlung als auch die Forschung finanziell zu unterstützen.