Spieltag für David – Spendenaktion beim FC Straß

Gegen Ende der vergangenen Woche erfuhren die Spieler des FC Straß vom Schicksal des siebenjährigen David, der nach einem bereits intensiven Kampf erneut gegen einen zurückgekehrten, äußerst aggressiven und seltenen Gehirntumor kämpft.
Aufgrund der besonderen Aggressivität und Seltenheit der Erkrankung sowie der Tatsache, dass es sich um eine bislang nur unzureichend erforschte Tumorart handelt, werden nicht sämtliche Behandlungsstudien von den Krankenkassen übernommen. Aus diesem Grund hat Davids Tante eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um sowohl die Behandlung als auch die Forschung finanziell zu unterstützen.
Für den FC Straß stand umgehend fest, dass dieser Spendenaufruf unterstützt werden soll. Daher wurde kurzfristig beschlossen, die gesamten Zuschauereinnahmen des kommenden Spieltags David und seiner Familie zukommen zu lassen.
Darüber hinaus wird am Sonntag eine zusätzliche Spendenkasse bereitgestellt, um allen Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit zu geben, einen weiteren Beitrag zu leisten.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, den Spieltag zu besuchen und durch ihre Anwesenheit sowie mögliche Spenden ein Zeichen der Unterstützung und des Zusammenhalts zu setzen.