Spieltag eins der Bezirksliga Staffel eins: Es geht wieder los

Blau-Weiss Spandau empfängt um 13:45 Uhr mit Viktoria Mitte einen zweiten Aufsteiger aus der Kreisliga A. Im Pokal mussten die Gäste bereits in Runde eins die Segel streichen, verloren deutlich gegen Berlin-Ligisten Türkspor. BW Spandau geht mit Selbstvertrauen aus zwei gewonnen Pokalspielen (Quali und erste Runde) in die neue Spielzeit.

Aufsteiger Schöneberg II eröffnet den 1. Spieltag der Bezirksliga Staffel eins am Sonntagvormittag. Gegner ist Anadoluspor, der unter anderem Torjäger Georgios Mikelatze verloren hat.

Duell der zweiten Mannschaften. Neben Schöneberg II sind mit Lichtenberg 47 II und Johannisthal II zwei weitere Zweitvertretungen in der Bezirksliga Staffel 1 vertreten. Beide treffen am Sonntag direkt aufeinander. ---

Sperber Neukölln ist der dritte Aufsteiger im Bunde, tritt am Sonntagnachmittag bei Sport-Union an. Die spielten letzte Saison relativ lang oben mit, verpassten letztlich aber den Aufstieg in die Landesliga. ---

Fusionsklub BFC Südring Amed startet ins neue Abenteuer. Erster Gegner im Ligabetrieb ist die SG Blankenburg, die sich über Jahre hinweg im unteren Mittelfeld der Bezirksliga etabliert hat. ---

Blau-Gelb kommt mit einer ordentlichen Packung gegen Tas aus dem Pokalspiel, Rotation ist ebenfalls ausgeschieden. Nun starten beide mit einem Derby in die neue Liga-Spielzeit. ---

Auch die Zweite von Stern 1900 legt los und bekommt es zunächst mit dem Lichtenrader BC zu tun. Die Vorbereitung der Steglitzer lief gut, lediglich gegen SW Neukölln wurde verloren. Der LBC erspielte sich ebenfalls gute Testspiel-Ergebnisse, flog am vergangenen Wochenende aber aus dem Pokal raus. ---

Die Partie des BSV Dersim gegen Spandau 06 ist auf Mittwoch verschoben worden. Die Hausherren haben im Sommer ordentlich am Kader gebastelt, dürften eine gute Rolle spielen. Bei Spandau 06 hingegen gibt es reichlich Probleme. Zuletzt trat man mit nur neun Spielern im Pokal an, gab zur Pause auf.

