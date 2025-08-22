 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligavorschau
– Foto: Sebastian Räppold

Spieltag eins der Bezirksliga Staffel eins: Es geht wieder los

1. Spieltag im Überblick

Verlinkte Inhalte

BZL Berlin -Staffel 1
BSV Dersim
Stern 1900 II
Lichtenrade
Blankenburg

Am Wochenende startet auch die Bezirksliga Staffel 1 in die neue Spielzeit.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

So., 24.08.2025, 10:30 Uhr
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg II
Anadoluspor Berlin 1970
Anadoluspor Berlin 1970Anadoluspor
10:30

Aufsteiger Schöneberg II eröffnet den 1. Spieltag der Bezirksliga Staffel eins am Sonntagvormittag. Gegner ist Anadoluspor, der unter anderem Torjäger Georgios Mikelatze verloren hat.

---

So., 24.08.2025, 13:45 Uhr
FV BW Spandau 03
FV BW Spandau 03BW Spandau
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Vikt. Mitte
13:45

Blau-Weiss Spandau empfängt um 13:45 Uhr mit Viktoria Mitte einen zweiten Aufsteiger aus der Kreisliga A. Im Pokal mussten die Gäste bereits in Runde eins die Segel streichen, verloren deutlich gegen Berlin-Ligisten Türkspor. BW Spandau geht mit Selbstvertrauen aus zwei gewonnen Pokalspielen (Quali und erste Runde) in die neue Spielzeit.

---

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg II
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal II
14:00

Duell der zweiten Mannschaften. Neben Schöneberg II sind mit Lichtenberg 47 II und Johannisthal II zwei weitere Zweitvertretungen in der Bezirksliga Staffel 1 vertreten. Beide treffen am Sonntag direkt aufeinander.

---

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr
Sport-Union Berlin
Sport-Union BerlinSport-Union
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu.
14:00

Sperber Neukölln ist der dritte Aufsteiger im Bunde, tritt am Sonntagnachmittag bei Sport-Union an. Die spielten letzte Saison relativ lang oben mit, verpassten letztlich aber den Aufstieg in die Landesliga.

---

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr
BFC Südring Amed
BFC Südring AmedSüdring Amed
SG Blankenburg
SG BlankenburgBlankenburg
14:00

Fusionsklub BFC Südring Amed startet ins neue Abenteuer. Erster Gegner im Ligabetrieb ist die SG Blankenburg, die sich über Jahre hinweg im unteren Mittelfeld der Bezirksliga etabliert hat.

---

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr
SV Blau-Gelb Berlin
SV Blau-Gelb BerlinSV Blau-Gelb
SG Rotation Prenzlauer Berg
SG Rotation Prenzlauer BergRotation PB
14:00

Blau-Gelb kommt mit einer ordentlichen Packung gegen Tas aus dem Pokalspiel, Rotation ist ebenfalls ausgeschieden. Nun starten beide mit einem Derby in die neue Liga-Spielzeit.

---

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 II
Lichtenrader BC 1925
Lichtenrader BC 1925Lichtenrade
16:00

Auch die Zweite von Stern 1900 legt los und bekommt es zunächst mit dem Lichtenrader BC zu tun. Die Vorbereitung der Steglitzer lief gut, lediglich gegen SW Neukölln wurde verloren. Der LBC erspielte sich ebenfalls gute Testspiel-Ergebnisse, flog am vergangenen Wochenende aber aus dem Pokal raus.

---

Mi., 27.08.2025, 19:00 Uhr
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
FC Spandau 06
FC Spandau 06Spandau 06
19:00

Die Partie des BSV Dersim gegen Spandau 06 ist auf Mittwoch verschoben worden. Die Hausherren haben im Sommer ordentlich am Kader gebastelt, dürften eine gute Rolle spielen. Bei Spandau 06 hingegen gibt es reichlich Probleme. Zuletzt trat man mit nur neun Spielern im Pokal an, gab zur Pause auf.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login

Aufrufe: 022.8.2025, 14:30 Uhr
serAutor