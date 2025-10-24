Spieltag der Tabellennachbarn

Wenn 51 Sonneberg und der TSV Sachsenbrunn aufeinandertreffen, geht es nicht nur um drei Punkte, sondern auch um Prestige. Beide stehen mit jeweils zehn Punkten im Tabellenmittelfeld – die Tagesform dürfte hier entscheidend sein. Wer die besseren Nerven zeigt, kann sich etwas Luft nach unten verschaffen.

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr SV Gellershausen Gellershause Hainaer SV Hainaer SV 14:00

Am Tabellenende treffen mit Gellershausen und Haina zwei Teams aufeinander, die dringend Punkte brauchen. Beide konnten bislang erst einen Sieg verbuchen und stehen mit jeweils fünf Punkten am unteren Ende der Tabelle. Das Motto lautet: Verlieren verboten. Wer dieses Spiel für sich entscheidet, kann neuen Mut für die kommenden Wochen schöpfen.

Fazit: Enger geht’s kaum

Ähnlich knapp ist es beim SV 07 Oberlind. Das Team steht bei neun Zählern und empfängt den VfB Schalkau, der lediglich einen Punkt mehr auf dem Konto hat. Ein Erfolg auf heimischem Platz würde den Gastgebern nicht nur den Sprung in der Tabelle ermöglichen, sondern auch ein klares Signal für den weiteren Saisonverlauf setzen.

Vier direkte Nachbarschaftsduelle versprechen einen besonders spannenden Spieltag in der Kreisoberliga Südthüringen. Zwischen Mittelfeld und Abstiegszone kann an diesem Wochenende einiges durcheinandergeraten – kleine Unterschiede könnten große Auswirkungen auf die Tabelle haben.