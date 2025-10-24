 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligavorschau
Spieltag der Tabellennachbarn

Der zehnte Spieltag der Kreisoberliga Südthüringen steht ganz im Zeichen enger Duelle.

KOL Südthüringen

Gleich vier Begegnungen bringen Mannschaften zusammen, die in der Tabelle direkt nebeneinander liegen – Spannung ist also garantiert.

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
SV Schleusegrund Schönbrunn
SV Schleusegrund SchönbrunnSchönbrunn
SV Westhausen
SV WesthausenWesthausen
14:00
Nur ein Punkt trennt den SV Schönbrunn (14 Punkte) und den SV Westhausen (15 Punkte). Die Hausherren haben die Gelegenheit, mit einem Heimsieg an den Gästen vorbeizuziehen. Beide Teams bewegen sich im sicheren Mittelfeld, wollen sich aber nach oben orientieren – ein richtungsweisendes Spiel also.

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
SC Oberlind
SC OberlindSC Oberlind
FC Blau-Weiß Schalkau
FC Blau-Weiß SchalkauSchalkau
15:30
Ähnlich knapp ist es beim SV 07 Oberlind. Das Team steht bei neun Zählern und empfängt den VfB Schalkau, der lediglich einen Punkt mehr auf dem Konto hat. Ein Erfolg auf heimischem Platz würde den Gastgebern nicht nur den Sprung in der Tabelle ermöglichen, sondern auch ein klares Signal für den weiteren Saisonverlauf setzen.

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr
SG 1951 Sonneberg
SG 1951 Sonneberg51 Sonneberg
SG Sachsenbrunn/Crock
SG Sachsenbrunn/CrockSG Sachsenbrunn/Crock
14:00
Wenn 51 Sonneberg und der TSV Sachsenbrunn aufeinandertreffen, geht es nicht nur um drei Punkte, sondern auch um Prestige. Beide stehen mit jeweils zehn Punkten im Tabellenmittelfeld – die Tagesform dürfte hier entscheidend sein. Wer die besseren Nerven zeigt, kann sich etwas Luft nach unten verschaffen.

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
SV Gellershausen
SV GellershausenGellershause
Hainaer SV
Hainaer SVHainaer SV
14:00
Am Tabellenende treffen mit Gellershausen und Haina zwei Teams aufeinander, die dringend Punkte brauchen. Beide konnten bislang erst einen Sieg verbuchen und stehen mit jeweils fünf Punkten am unteren Ende der Tabelle. Das Motto lautet: Verlieren verboten. Wer dieses Spiel für sich entscheidet, kann neuen Mut für die kommenden Wochen schöpfen.

Morgen, 15:00 Uhr
SG Lauscha/Neuhaus
SG Lauscha/NeuhausSG Lauscha
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu II
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Elektro-Keramik Veilsdorf
SV Elektro-Keramik VeilsdorfSV Veilsdorf
SG Goßmannsrod/Oberland/Waldau
SG Goßmannsrod/Oberland/WaldauSG Goßmannsrod/Oberland/Waldau
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SV 07 Häselrieth
SV 07 HäselriethHäselrieth
SV Isolator Neuhaus-Schierschnitz
SV Isolator Neuhaus-SchierschnitzNeuhaus-S.
15:00

Fazit: Enger geht’s kaum

Vier direkte Nachbarschaftsduelle versprechen einen besonders spannenden Spieltag in der Kreisoberliga Südthüringen. Zwischen Mittelfeld und Abstiegszone kann an diesem Wochenende einiges durcheinandergeraten – kleine Unterschiede könnten große Auswirkungen auf die Tabelle haben.

