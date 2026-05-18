Spieltag der Saison? 6 Tore beim ASV, 10 in Nufringen, 8 in Cannstatt

Der ASV Botnang hat im Spitzenspiel gegen den TSV Jahn Büsnau eine 3:1-Führung verspielt und nach dem 3:3 die Tabellenführung an den SV Deckenpfronn verloren. Louis Steinbach traf in der 14. Minute zum 1:0, Johannes Specht glich in der 33. Minute aus, ehe Daniel Schweizer in der 39. und 63. Minute das 2:1 und 3:1 erzielte. Japhet Manuschewski verkürzte in der 66. Minute auf 3:2, Sebastian Lenhardt traf in der 90.+1 Minute per Handelfmeter zum 3:3, nachdem Louis Steinbach in der 72. Minute und Marouan Abarriche in der 82. Minute Gelb-Rot sowie Rick Hachenbruch in der 90. Minute Rot gesehen hatten. Botnang steht nun mit 53 Punkten auf Rang zwei, Büsnau bleibt mit 50 Punkten Dritter und hielt sich nach dem 3:0 gegen den TV Darmsheim weiter im Aufstiegsrennen.

Der SV Vaihingen hat beim SV Nufringen ein offensives Feuerwerk abgebrannt und mit dem 7:3 den vierten Tabellenplatz mit nun 48 Punkten gefestigt. Maximilian Eisentraut traf in der 6. Minute zum 0:1, Tobias Tauber glich in der 16. Minute aus, danach sorgten Itzak Sandoval in der 23. Minute, Marvin Dürr in der 25. Minute, Tyron Ferrari in der 30. und 44. Minute sowie Itzak Sandoval in der 45. Minute für das 1:6 zur Pause. Durch ein Eigentor von Steffen Günther in der 65. Minute kam Nufringen zum 2:6, ehe Itzak Sandoval in der 79. Minute auf 2:7 stellte und Dustin Kappus in der 85. Minute den 3:7-Endstand erzielte. Vaihingen bestätigte damit eindrucksvoll das 6:1 gegen den ASV Botnang, während Nufringen mit 27 Punkten auf Rang 13 weiter in gefährlicher Nähe zur Abstiegszone bleibt.

Die SpVgg Holzgerlingen und der SV Bonlanden haben sich in einem engen Mittelfeldduell 2:2 getrennt. Yannic Wieland brachte Bonlanden in der 6. Minute mit 0:1 in Führung, Julius Hamm glich in der 75. Minute zum 1:1 aus. Dennis Adam stellte in der 77. Minute auf 1:2, doch Yannick Hamann traf in der 86. Minute noch zum 2:2. Holzgerlingen bleibt mit 41 Punkten Sechster, Bonlanden folgt mit 39 Punkten auf Rang acht und blieb nach dem 2:2 gegen Nufringen erneut ungeschlagen.

Der SV Rohrau hat gegen den Tabellenletzten VfL Oberjettingen einen sachlich klaren 2:0-Heimsieg eingefahren und sich mit 35 Punkten auf Rang elf weiter Luft verschafft. Oguz Kaya brachte Rohrau in der 21. Minute mit 1:0 in Führung, Noel Hellmann erhöhte in der 63. Minute auf 2:0. Nach dem 3:2 beim TSV Dagersheim bestätigte Rohrau damit den Aufwärtstrend im Abstiegskampf. Oberjettingen bleibt mit zwölf Punkten Letzter und kassierte nach dem 1:6 gegen Holzgerlingen erneut eine Niederlage ohne eigenen Treffer.

Der TSV Dagersheim hat bei der zweiten Mannschaft des TV Echterdingen 3:2 gewonnen und damit im Tabellenkeller einen wichtigen Schritt gemacht. Für dieses Spiel wurden trotz des Endstands keine Torschützen und Minuten übermittelt, deshalb kann die Torfolge nicht seriös dargestellt werden. Dagersheim kletterte mit 25 Punkten auf Rang 14 und verkürzte den Abstand auf die davor liegenden Teams, während Echterdingen II mit 34 Punkten auf Rang zwölf weiter nach unten schauen muss. Für Dagersheim war es nach dem 2:3 gegen Rohrau eine wertvolle Reaktion, Echterdingen II blieb nach dem 0:3 gegen Deckenpfronn erneut ohne Punkt.

Der SV Deckenpfronn hat bei der Spvgg 1897 Cannstatt 5:3 gewonnen und mit nun 55 Punkten die Tabellenführung übernommen. Timo Schwarz traf in der 7. Minute zum 0:1, Alexander Wetsch erhöhte in der 32. Minute auf 0:2, ehe Claudio Caruso in der 42. Minute per Foulelfmeter auf 1:2 verkürzte und Louis Mehl in der 45.+1 Minute das 1:3 erzielte. Claudio Caruso brachte Cannstatt in der 54. Minute auf 2:3 heran, Niklas Wunsch traf in der 66. Minute zum 2:4, erneut Claudio Caruso verkürzte in der 72. Minute per Foulelfmeter auf 3:4, bevor Noah Kimmerle in der 85. Minute per Foulelfmeter den 3:5-Endstand setzte. Deckenpfronn bestätigte damit das 3:0 gegen Echterdingen II und zog an Botnang vorbei, während Cannstatt mit 40 Punkten auf Rang sieben abrutschte.

Der VfL Herrenberg und der TSV Musberg trennten sich 1:1 und blieben damit im Mittelfeld eng beieinander. Denis Bubalo brachte Musberg in der 39. Minute mit 0:1 in Führung, Tom Egeler glich in der 47. Minute zum 1:1 aus. Herrenberg steht mit 37 Punkten auf Rang neun, Musberg hat 36 Punkte und ein Spiel weniger absolviert. Nach dem 2:2 gegen Croatia Stuttgart nahm Herrenberg wieder einen Punkt mit, Musberg blieb nach den zuletzt übermittelten Ergebnissen ebenfalls stabil.