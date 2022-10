Spieltag der Nachbarschaftsduelle

Kann Schlusslicht Graben-Neudorf blau-weiße Kronauer zum Stolpern bringen? – Foto: Frank Burghart

Gleich vier Nachbarschaftsduelle sieht der 9. Spieltag in der Kreisklasse B Hardt vor: Das Gemeindederby Langenbrücken gegen Mingolsheim II sowie die Lokalspiele Hambrücken II vs. FV Wiesental II (bereits am Samstagnachmittag), TSV Wiesental II vs. Rheinhausen II sowie Forst II vs. Weiher II. Auch zum Match Philippsburg II gegen Karlsdorf II sind es nur wenige Kilometer Unterschied. Den Spieltag ab runden die Begegnungen Kronau II vs. Graben-Neudorf II und Huttenheim vs. Stettfeld/Zeutern II.

Der FV Hambrücken konnte sich am Mittwoch im Nachholspiel gegen den FC Karlsdorf II durchsetzen und damit den Rückstand auf die Spitze verkürzen. FVH-Coach Alex Selzer zum zumindest in dieser Höhe nicht unbedingt vorhersehbaren 6:1-Erfolg: „In einem wirklich guten B-Klassen-Spiel gingen wir schnell mit 2:0 in Führung und besaßen auch noch Möglichkeiten um zu erhöhen. Nach 25 Minuten kam Karlsdorf dann aber besser ins Spiel und dann auch verdient zum Anschlusstreffer. Wir gaben dann bis zur Halbzeit das Spiel aus der Hand und Karlsdorf kam immer wieder durch gefährliche Standards vor unser Tor. Glücklicherweise gingen wir aber ohne weiteres Gegentor in die Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit war es dann ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten und wir hatten bei einem Lattentreffer Glück, dass wir nicht den Ausgleich bekamen. Mit dem 3:1, welches möglicherweise aus Abseitsposition gefallen ist, zogen wir das Spiel dann aber wieder auf unsere Seite. Ab diesem Zeitpunkt fanden wir wieder zu unserem Spiel zurück und erzielten noch sehenswerte Tore. Ich muss meiner Elf für ihre Leistung ein Riesenkompliment aussprechen. Gegen eine richtig gute Karlsdorfer Mannschaft fiel das Ergebnis am Ende zwar vielleicht ein wenig zu hoch aus, aber trotz allem war der Sieg für uns verdient.“ Drei Tage danach, bereits am Samstag, kommt nun der FV Wiesental II nach Hambrücken. Dieser hat erst am Donnerstag gespielt und damit bis Samstag nur zwei Tage und damit einen Tag weniger Pause als Hambrücken. Die Zwölfer liegen nur einen Punkt hinter dem FVH. Selzer zum Derby: „Am kommenden Samstag gastiert der FV Wiesental II zum Derby in Hambrücken. Dies wird ein weiterer Gradmesser für uns, da die Zwölfer eine richtig gute Mannschaft haben. Wir wollen natürlich auch dieses Spiel gewinnen, um oben dranzubleiben. Ich hoffe auf ein faires Derby und hoffentlich viele Zuschauer.“ Beim FV Wiesental II hat Klaus Dietrich seine Trainertätigkeit beendet. FuPa wünscht ihm alles Gute! Neu an der Kommandobrücke nun Marcus Sevenig, der bisher die 3. FVW-Mannschaft gecoacht hat. Er wird vom Vorjahrestrainer Marco Gerhardt mit – so Gerhardt – „mehr Rat als Tat“ unterstützt, Kapitän Sebastian Lehn macht den spielenden Co-Trainer. Die 3. Mannschaft wird vom dortigen Kapitän Markus Schuhmacher als Spielertrainer übernommen. Unter der erstmaligen verantwortlichen Leitung von Sevenig, kamen die Zwölfer am Nachhol-Donnerstag zu einem 2:1-Sieg in Mingolsheim. Sevening bestätigt das dortige enge Rennen und lobt sein Team für dessen Auftritt: „Als wir uns auf das Spiel in Mingolsheim vorbereitet haben, war es uns bewusst, dass uns trotz dessen aktueller Platzierung ein starker Gegner erwarten wird, der uns alles abverlangen wird. Wir haben stark angefangen, aber im Zuge der ersten Halbzeit wurde Mingolsheim seinerseits immer stärker, sodass sich das Spiel zu einem offenen Schlagabtausch entwickelte, mit Chancen auf beiden Seiten. Nach der Pause ging es mit hohem Tempo genauso weiter, mit Chancen auf beiden Seiten. Als uns dann das 1:0 gelungen war, hatte ich kurz die Hoffnung, dass wir nun mehr Ruhe ins Spiel bekommen werden. Dies war aber durch den unmittelbaren Ausgleich der TuS´ler leider nicht möglich. Beide Mannschaften spielten auf Sieg. Nachdem wir dann das 2:1 erzielt hatten, haben wir das Ergebnis über die Zeit gebracht. Für den neutralen Zuschauer mit Sicherheit ein sehr sehenswertes B-Klassespiel! Ein großes Lob an mein Team! Es war nicht der spielerische Leckerbissen, aber die Einstellung und der Wille, die drei Punkte mitnehmen zu wollen, waren einfach klasse!“ Eine noch größere Herausforderung als in Mingolsheim erwartet den FV nun bereits am Samstag und damit nur zwei Tage nach dem letzten Spiel. Der FV Hambrücken II gilt nach wie vor als einer der Ligatopfavoriten, aber auch die Zwölfer zählen insoweit zum erweiterten Kreis und besitzen gegenüber den Hambrückern aktuell auch nur einen Zähler Rückstand. Sevening wirft einen Blick auf diese Begegnung: „Zwei Tage Pause, dann fahren wir nach Hambrücken. Ich rechne mit einem sehr starken Gegner, welcher uns nochmals alles abverlangen wird. Die nur zwei Tage Pause sind bestimmt nicht ideal, aber dies wollen und werden wir nicht als Ausrede nutzen. Vielmehr müssen wir den gleichen Einsatz und den gleichen Willen, etwas mitnehmen zu wollen, wie zuletzt gegen Mingolsheim zeigen, dann wird dies mit Sicherheit auch ein sehr unterhaltsames Spiel.“ Prognose: Das Verfolgerduell verspricht Spannung und wird für beide Mannschaften womöglich sogar zu einer richtungsweisenden Begegnung. Das 6-Punkte-Spiel gehen die Hambrückener mit dem Rückenwind von zuletzt drei Siegen mit 16:1 Toren an, die Zwölfer konnten am Donnerstag nach zuvor zwei sieglosen Partien wieder gewinnen und setzen zudem auf einen neuen Trainer. Der eine Tag mehr Pause könnte den Ausschlag für Hambrücken geben, FuPa tippt auf einen Heimsieg.

Der SV Philippsburg II konnte am vergangenen Sonntag mit dem 4:0 gegen den TSV Wiesental den zweiten Zu-Null-Sieg in Folge landen und sich damit um 6 Punkte vom Tabellenende absetzen. Entsprechend zufrieden zeigt sich Philippsburgs Trainer Kai Zieger: „Wir haben den Gegner schon in dessen eigenen Hälfte gestört und versucht, diesen nicht ins Spiel kommen zu lassen. Was uns, wie ich finde, auch sehr gut gelungen ist. Wir hatten in den ersten 20 Minuten drei richtig gute Torchancen, die wir aber leider nicht in Tore ummünzen konnten. Erst in der 22. Minute machten wir dann endlich das 1:0 durch Kevin. Der TSV hatte seine Phasen, in denen er bis zum Sechzehner kam, aber nicht wirklich gefährlich werden konnte. So ging es dann mit einem 1:0 in die Halbzeit. Von Beginn der zweiten Hälfte an, hatten wir das Spiel im Griff. In der 69. Minute machte Leon das 2:0 und wiederum Leon in der 80. Minute das 3:0. In der 87. Minute schob dann Kevin zum zweiten Mal in dieser Spielzeit zum 4:0 ein, was auch der Entstand war. Wenn wir in Hälfte Eins die Kaltschnäuzigkeit wie in der zweiten Hälfte gezeigt hätten, wäre es noch höher ausgegangen, aber ich denke ein 4:0 ist in dieser Höhe auch verdient. Der TSV Wiesental II wurde in der zweiten Hälfte nur durch Standards etwas gefährlich.“ Der nächste Gegner aus Karlsdorf verfügt über großes Potential, liegt aber derzeit überraschend drei Punkte hinter den Philippsburgern. Zudem konnte sich der SVP drei Tage länger ausruhen. Dies wertet Zieger jedoch nicht als entscheidenden Vorteil: „Ich denke nicht, dass die Karlsdörfer Probleme haben, weil sie nur vier Tage Pause haben. Eher denke ich, dass sie mit ein bisschen Wut im Bauch zu uns kommen werden, da es ja nicht wirklich rund läuft. Die Jungs sind heiß und wollen den dritten Sieg in Folge schaffen, wir werden alles daran setzen die drei Punkte bei uns zu lassen!“ Der FC Karlsdorf II hat am Mittwoch mit 1:6 beim FV Hambrücken II verloren. Eine Niederlage bei einem solchen Gegner ist gewiss kein Beinbruch, die Höhe und überhaupt die Gesamtsituation beim FCK (erst 7 Punkte und damit Tabellenplatz 10) sind jedoch sehr überraschend. Dies schmerzt, wie auch FCK-Trainer Tobias Weschenfelder eingesteht: „Die ersten 10 Minuten haben wir total gepennt und ängstlich agiert. Danach wurde es Stück für Stück besser und wir kamen auch verdient zum Anschlusstreffer. Bis zur 65. Minute war es auch ein spannendes Spiel. Das 3:1 fiel dann äußerst unglücklich und aus meiner Sicht auch aus einer Abseitssituation, aber das war schwer zu sehen für den Schiri. Danach gab es mal wieder katastrophale Fehler. Das Ergebnis ist dann schon in Ordnung, aber die Höhe ist für unsere Leistung eigentlich nicht in Ordnung. Zwei Tore weniger hätten es trotz den üblen Fehlern schon sein sollen. Philipp Reineck scheiterte aus zwei Metern, um den Ausgleich zu machen, vielleicht wäre es dann nochmals ein anderes Spiel geworden. Naja ich bin ein bisschen sprachlos. Ich war acht Jahre Jugendtrainer und bin jetzt im zweiten Jahr in der Aktivität. Dies ist die höchste Niederlage, die ich als Trainer einstecken musste. Nach dem bisherigen Saisonverlauf tut dies natürlich noch mehr weh!“ Ohne Umschweife muss Karlsdorf II dringend den Turnaround schaffen und nun in Philippsburg auf Sieg spielen. So sieht es auch Weschenfelder: „Bringt alles nichts, wir müssen weitermachen. Zu Teilen war es am Mittwoch doch sehr ansprechend gegen eine super spielende Mannschaft aus Hambrücken. Am Sonntag geht´s nach Philippsburg und da muss einfach ein Sieg her!“ Prognose: Hätte jemand bereits im Sommer gefragt, wie diese Begegnung denn ausgehen mag, dann hätten mit Bestimmtheit 99 % auf einen Karlsdörfer Auswärtssieg getippt. Nach acht ausgetragenen Spielen stellt sich die Situation jetzt jedoch anders da, Philippsburg hat gegenüber dem FCK tabellarisch die Nase vorn. Dennoch trauen wir den Gästen einen knappen Auswärtssieg zu.

Der VfR Kronau konnte am Dienstag die Nachholbegegnung gegen den FC Weiher mit 2:1 gewinnen. VfR-Spielertrainer Jens Pleger berichtet von einem knappen, aber aus seiner Sicht verdienten Sieg: „Das Spiel gegen Weiher II war keinesfalls einfach und wir haben ein bisschen gebraucht, um reinzufinden. Wir kamen aber nach und nach immer besser rein und konnten durch ein bisschen Glück und nach einer Unachtsamkeit von Weiher, kurz vor der Halbzeit in Führung gehen. Ansonsten gab es keine wirklichen Torchancen auf beiden Seiten. Die zweite Halbzeit begann gut für uns, denn wir konnten nach kurzer Zeit durch einen unstrittigen Elfmeter auf 2:0 erhöhen. Bis zum Gegentor durch einen Freistoß, haben wir auch nicht wirklich etwas zugelassen. Danach wurde es nochmals eng, da Weiher alles versucht hat, um noch den Ausgleich zu schaffen. Wir sind aber ruhig geblieben und haben es mit sehr wenigen Situationen sicher über die Zeit verteidigt. Leider konnten wir sehr gute Chancen zum 3:1 nicht nutzen, weshalb es bis zum Abpfiff spannend blieb. Alles in allem denke ich, dass der Sieg aufgrund unserer Effizienz, Laufarbeit und unserem Einsatzwillen in Ordnung geht.“ Kronau II hat mit diesem Erfolg ans obere Tabellenmittelfeld andocken können und befindet sich nun gegen den Tabellenletzten SpG Graben-Neudorf in der Favoritenrolle. Pleger warnt: „Gegen Graben-Neudorf II wartet nun ein kompliziertes Spiel auf uns, denn es wird ganz entscheidend sein, mit welcher Einstellung wir ins Spiel gehen und wie wir dieses angehen. Der Gegner steht zwar aktuell am Tabellenende, unsere Duelle waren jedoch zumeist sehr knapp. Wir wollen das Spiel so angehen wie die letzten Spiele, dann wird es nicht einfach für Graben-Neudorf II.“ Für die SpG Graben-Neudorf II gab es am vergangenen Sonntag eine bittere 0:5-Heimniederlage gegen den TSV Rheinhausen II. Damit tritt man am Tabellenende auf der Stelle. SpG-Spielertrainer Michael Feuerstein merkt an, dass die Niederlage höher ausfiel, als es der Spielverlauf es eigentlich hergab: „Das Spiel war auf beiden Seiten gut und fair. Bei uns hat einfach die Präzision nach vorne gefehlt. Das Ergebnis viel zu hoch aus und spiegelt nicht unser Spiel wieder.“ Die nächste Chance, den Abstiegsplatz zu verlassen, bietet sich nun beim Gastspiel in Kronau. Feuerstein äußert sich dazu eher allgemein: „Wir dürfen uns jetzt nicht nervös machen lassen. Wir werden unsere Punkte holen, wenn wir weiter so spielen und zusammenhalten. Unser Team ist stark genug, um dies dann abzuliefern!“ Prognose: Graben-Neudorf hat nach 4 Punkten aus den ersten beiden Spielen, zuletzt sechsmal in Folge verloren. Sollten die Gäste zu ihrer Frühform zurückfinden, ist es ihnen durchaus zuzutrauen, Punkte aus Kronau zu entführen. Die aktuelle Form spricht jedoch für den gastgebenden VfR Kronau, der bereits 3 Siege und 2 Unentschieden auf seinem Konto hat. Ein Heimsieg ist daher das im Vorfeld wahrscheinlichste Ergebnis.

Der TSV Wiesental kriegt die bereits in der Vorsaison eklatante Auswärtsschwäche einfach noch nicht in den Griff. Beim SV Philippsburg musste man beim 4. Saisonauftritt in der Ferne die 4. Niederlage hinnehmen. TSV-Co-Spielertrainer Efisio Staiger nennt die Gründe für die 0:4-Niederlage: „Die Begegnung lief leider nicht so wie geplant. Es fing schon damit an, dass wir leider unseren Torwart zur Ersten Mannschaft abgeben mussten, da deren Torhüter leider gesundheitlich angeschlagen war. Daher musste bei uns ein Feldspieler zwischen die Pfosten. Nichtsdestotrotz haben wir nicht die Leistung vom Donnerstag zuvor abrufen können, da sich leider auch noch zwei unserer Spieler verletzt haben und wir deshalb früh wechseln mussten. Teilweise war es ein ausgeglichenes Spiel, nur dass Philippsburg eben effizienter war als wir. Daher Glückwunsch an den SV Philippsburg!“ Zuhause haben die TSV´ler immerhin 2 von 4 Begegnungen gewinnen können, dies macht Mut gegen den TSV Rheinhausen II. Staiger ist der aktuelle Rheinhausener Lauf aber natürlich nicht verborgen geblieben: „Zum nächsten Spiel können wir nur sagen, dass es nicht einfach werden wird, da der TSV Rheinhausen II gestärkt zu uns kommt, da er aus zwei Spielen sechs Punkte mitgenommen hat. Trotz dessen wollen wir uns nur auf unser Fußballspiel konzentrieren und werden versuchen, die wichtigen drei Punkte zuhause zu lassen.“ Der TSV Rheinhausen II hat nach 8 Spieltagen bereits so viele Punkte erreicht, wie in der Vorsaison erst nach 21 Spielen. Im Rheinhausener Lager darf man daher mit dem Saisonauftakt vollauf zufrieden sein. TSV-Spielausschuss Stefan Neher berichtet von einem ungefährdeten 5:0-Sieg bei der SpG Graben-Neudorf II: „Der Sieg war meines Erachtens zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Leider konnten wir in der ersten Halbzeit zu wenige Torchancen kreieren. Da musste dann ein wunderschöner Distanzschuss von Salih Köse für die Führung herhalten. Im zweiten Abschnitt war es dann besser und wir konnten noch vier Tore zu einem auch in dieser Höhe verdienten Auswärtssieg nachlegen.“ Die Vorschau von Neher aufs kommenden Spiel beim TSV Wiesental II fällt „knapp und schmerzlos“ aus: „Am Sonntag wollen wir jetzt natürlich unsere Punkteausbeute ausbauen und die drei Punkte vom TSV Wiesental mit an den Rhein nehmen.“ Prognose: Der TSV Wiesental II ist zuhause zumeist ganz gut drauf, die Rheinhausener haben aber in bisher 5 Auswärtsauftritten schon dreimal gewinnen können. FuPa erwartet eine enge Begegnung, in der Kleinigkeiten entscheiden könnten und tippt mal auf ein schiedlich, friedliches Unentschieden.

Der FC Forst II bleibt oben dran und konnte mit dem 1:0-Sieg am Donnerstag bei Stettfeld/Zeutern II den Rückstand zu Platz auf 2 Punkte und den auf die Tabellenspitze auf 4 Punkte verkürzen. Marcel Gentner über den Erfolg in Stettfeld: „Der Sieg bei Stettfeld/Zeutern war sehr verdient. Wir waren über das komplette Spiel die bessere Mannschaft, was man leider wieder einmal nicht am Ergebnis sieht. Egal, drei Punkte sind das Wichtigste!“ Der kommende Gegner und Aufsteiger FC Weiher II ist zwar in der Liga gut angekommen, Forst II besitzt im direkten Duell der Ortsnachbarn aber eindeutig den Favoritenstatus. Gentner dazu: „Nun dürfen wir nach drei Auswärtsspielen endlich wieder zuhause antreten und dies auch gleich noch zum Derby gegen Weiher. Kein leichter Gegner, wie man am Tabellenplatz erkennen kann. Wir spielen jedoch in den letzten Wochen sehr gut, wenngleich wir uns leider zu wenig belohnt haben. Von daher heißt es gegen Weiher an die Leistung der letzten Wochen anzuknüpfen und eine bessere Chancenverwertung zu betreiben. Dann können wir auch dieses Spiel positiv für uns gestalten!“ Der FC Weiher II zog am Dienstag in der Nachholbegegnung beim VfR Kronau II mit 1:2 nur knapp den Kürzeren. Der Spielertrainer der Weiherer, Oliver Dissert, bewertet dieses Spiel wie folgt: „Kronau war in der ersten Halbzeit sehr defensiv und wir hatten es da auch schwer, uns richtige Torchancen herauszuspielen. Die wenigen, die wir uns erarbeiten konnten, haben wir nicht genutzt. Durch einen Abwehrfehler bekamen wir noch vor der Halbzeit das 0:1. In der zweiten Halbzeit mussten wir leider durch einen verursachten Elfmeter das 0:2 hinnehmen. Meine Mannschaft gab aber nicht auf, kämpfte weiter und kam zum verdienten 1:2. Leider reichte der Druck nicht mehr aus, um noch auszugleichen.“ Nur wenige Kilometer, vorbei am Heidesee, geht´s für den FCW nun nach Forst. Dissert dazu: „Gegen Forst wird es nochmal eine andere Hausnummer. Ich sehe Forst in diesem Spiel als Favorit an. Wenn wir aber unsere eigenen Fehler reduzieren, die zu Gegentoren führten, dann bin ich guter Dinge, auch in Forst einen Punkt mitnehmen zu können.“ Prognose: Der FC Weiher ist nicht zu unterschätzen, der als sehr heimstark geltende FC Forst wird diese Begegnung aus FuPa-Sicht jedoch gewinnen.

Die 0:1-Niederlage in der Vorvorwoche gegen Philippsburg II, die bisher einzige in dieser Saison, hat der FC Huttenheim am letzten Sonntag mit einem 3:2-Sieg beim FC Karlsdorf II wieder wettgemacht. Der Co-Trainer der Huttenheimer, Selim Corovic, berichtet von einer sehenswerten Begegnung: „Das Spiel in Karlsdorf war ein sehr gutes von beiden Teams. Von daher möchte ich auch die Germanen aus Karlsdorf loben, da diese einen mutigen und schönen Fußball spielen und meiner Meinung nach zu den besten drei Mannschaften in der Klasse gehören. Obwohl uns aktuell fünf wichtige Leistungsträger fehlen, machen die Jungs derzeit einen super Job und man sieht von Spiel zu Spiel, dass hier noch großes Potential in unserer jungen Mannschaft steckt. Dank den sehenswerten Treffern von Anes Corovic und zweimal Kerim Özcelik sowie einer geschlossenen Mannschaftsleistung, konnten wir das Spiel mit 3:2 gewinnen.“ Gegen Stettfeld/Zeutern II befindet sich der FCH nun eindeutig in der Favoritenrolle und nicht nur deshalb, weil man vier Tage mehr Pause hat, um sich auf diese Begegnung vorzubereiten. Corovic warnt jedoch: „Am kommenden Sonntag dürfen wir gegen die SpG Stettfeld/Zeutern II auf keinen Fall so auftreten wie im letzten Heimspiel, sonst wird dies eine ganz enge Kiste. Dementsprechend wird konzentriert weitertrainiert.“ Die SpG Stettfeld/Zeutern II befand sich am Donnerstagabend gegen den FC Forst II klar in der Außenseiterrolle, hat sich in dieser jedoch gut gezeigt, auch wenn es beim knappen 0:1 am Ende für keinen Punkt gereicht hat. SpG-Spielertrainer Christian Klink: „Es war das vermeintlich schwere Spiel, wir haben uns aber gut verkauft! Die Anfangsphase gehörte den Förstern. Diese kamen immer wieder mit Zug auf unser Tor und haben sich dahingehend belohnt. Zum Ende der ersten Halbzeit konnten wir deren Unsicherheiten leider nicht ausnutzen. In der zweiten Halbzeit war es ein regelrechtes Hin und Her, mit etwas mehr Überlegenheit der Förster. Wir haben bis zum Schluss gehofft und gekämpft, um noch den Ausgleich zu erzielen, aber leider vergeblich. Ein Lob an meine Mannschaft, die sich ganz stark präsentiert hat und kämpferisch richtig stark war!“ Nichtsdestotrotz hat Stettfeld/Zeutern II nun dreimal in Folge verloren, bei einem insoweiten Torverhältnis von 0:9. Und auch in Huttenheim hängen die Trauben nun hoch. So sieht es auch Klink, schöpft aber auch Zuversicht: „Auch am Sonntag wird es nicht leichter, aber wenn wir uns so präsentieren wie am Donnerstag, dann wird es auch für Huttenheim schwer und genau dies ist das, was wir wollen!“ Prognose: Der Tabellenstand und vor allem auch die nur knapp dreitägige Pause der Gäste sprechen eindeutig für die Gastgeber. Huttenheim ist klarer Favorit und alles andere als ein Heimsieg wäre zwar nicht sensationell, aber überraschend.

