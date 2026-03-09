Spieltag der Außenseiter: Spitzenquartett ohne Punkt Mögeldorf und Burgebrach setzen Ausrufezeichen +++ Favoriten geraten ins Straucheln von Marco Baumgartner · Heute, 11:50 Uhr · 0 Leser

Für die SpVgg Jahn Forchheim um Kapitän Patrick Hofmann (mitte) gab es nach einer frühen roten Karte gegen die SpVgg Mögeldorf nichts zu holen. – Foto: Sportfoto Zink / L.Pfoertsch

Der 24. Spieltag der Landesliga Nordost brachte gleich mehrere Überraschungen mit sich. Während Spitzenreiter Ammerthal erstmals seit längerer Zeit wieder verlor, sorgten Mögeldorf und Burgebrach mit starken Auftritten für Aufsehen. Auch Weisendorf setzte mit einem deutlichen Sieg ein Ausrufezeichen.

Die SG Quelle Fürth erwischte gegen den SV Lauterhofen zunächst den besseren Start. Kay Ramthun brachte die Gastgeber früh in Führung (14.). Doch Lauterhofen zeigte sich unbeeindruckt und drehte die Partie noch vor der Pause: Fabian Scherer glich zunächst aus (40.), ehe Alexander Wastl in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Führung für die Gäste erzielte (45.+2). Nach dem Seitenwechsel legte Wastl mit seinem zweiten Treffer nach (60.) und besiegelte damit den überraschenden 3:1-Auswärtssieg.

Für eine der größten Überraschungen des Spieltags sorgte der TSV Windeck Burgebrach. Beim Spitzenreiter DJK Ammerthal gewann der Aufsteiger mit 3:1. Michael Zirkel brachte die Gäste früh in Führung (12.). Lange blieb die Partie offen, ehe Nico Plätzer (74.) und Philipp Hörnes (81.) für klare Verhältnisse sorgten. Der Treffer von Simon Pirner kurz vor Schluss (88.) kam für Ammerthal zu spät. Burgebrach sammelt damit wichtige Punkte im unteren Tabellenbereich.

Im Kellerduell beim FC Vorwärts Röslau setzte sich der SV Gutenstetten-Steinachgrund knapp mit 1:0 durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Dustin Lunz kurz vor der Pause (41.). Röslau blieb zwar bemüht, fand jedoch kein Mittel gegen die kompakt stehenden Gäste, die den Vorsprung über die Zeit brachten.

Die wohl größte Sensation gelang der SpVgg Mögeldorf. Gegen den Tabellenzweiten Jahn Forchheim feierten die Nürnberger einen klaren 4:1-Heimsieg. Zwar brachte Niklas Held die Gäste zunächst in Führung (15.), doch Mögeldorf antwortete eindrucksvoll. Luca Vitalini glich nur eine Minute später aus (16.), Maximilian Kloos drehte die Partie (21.). Noch vor der Pause erhöhte Vitalini mit seinem zweiten Treffer (31.). Andre Lunz setzte schließlich den Schlusspunkt zum 4:1 (65.). Forchheim musste zudem bereits früh einen Rückschlag verkraften, als Torhüter Tom Bezold die Rote Karte sah (9.).

Auch der TSC Neuendettelsau setzte ein Ausrufezeichen. Beim FSV Erlangen-Bruck gelang den Gästen ein 2:0-Erfolg. Kurz vor der Pause unterlief Nicolas Wolf ein Eigentor zur Führung der Gäste (44.). Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte Yannick Lehnert (48.). Bruck fand anschließend kein Mittel mehr gegen die kompakte Defensive der Gäste.

Der SV Unterreichenbach entschied das Duell gegen den SC 04 Schwabach früh. Lukas Frauenknecht traf bereits in der ersten Minute zum 1:0. In einer intensiven Partie verteidigten die Gastgeber den knappen Vorsprung konsequent. Schwabach schwächte sich in der Schlussphase zusätzlich selbst, als Tobias Zillmann in der 77. Minute die Rote Karte sah.

Ein wahres Offensivspektakel lieferte der ASV Weisendorf beim 5:2 gegen den FC Eintracht Münchberg. Nach dem frühen Führungstreffer von Niko Bogade (18.) glich Lukas Köhler zwar aus (23.), doch Weisendorf übernahm anschließend die Kontrolle. Tim Fierus (30.) und erneut Fierus per Foulelfmeter (49.) bauten die Führung aus. Yanníck Beuschel (58.) und Adin Mehic (74.) sorgten schließlich für klare Verhältnisse. Der Treffer von Lucas Primus (78.) änderte nichts mehr am deutlichen Erfolg.

Der SV Buckenhofen und der TSV Nürnberg-Buch trennten sich 1:1. Mohamed Mboup brachte die Gäste nach der Pause in Führung (51.). Lange sah es nach einem wichtigen Auswärtssieg für Buch aus, doch Tobias Lösel gelang kurz vor Schluss der Ausgleich für Buckenhofen (89.).