Ligabericht

Spieltag der Außenseiter: Spitzenquartett ohne Punkt

Mögeldorf und Burgebrach setzen Ausrufezeichen +++ Favoriten geraten ins Straucheln

von Marco Baumgartner · Heute, 11:50 Uhr · 0 Leser
Für die SpVgg Jahn Forchheim um Kapitän Patrick Hofmann (mitte) gab es nach einer frühen roten Karte gegen die SpVgg Mögeldorf nichts zu holen.
Für die SpVgg Jahn Forchheim um Kapitän Patrick Hofmann (mitte) gab es nach einer frühen roten Karte gegen die SpVgg Mögeldorf nichts zu holen. – Foto: Sportfoto Zink / L.Pfoertsch

Der 24. Spieltag der Landesliga Nordost brachte gleich mehrere Überraschungen mit sich. Während Spitzenreiter Ammerthal erstmals seit längerer Zeit wieder verlor, sorgten Mögeldorf und Burgebrach mit starken Auftritten für Aufsehen. Auch Weisendorf setzte mit einem deutlichen Sieg ein Ausrufezeichen.

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
SG Quelle Fürth
SG Quelle FürthQuelle Fürth
SV Lauterhofen
SV LauterhofenLauterhofen
1
3

Die SG Quelle Fürth erwischte gegen den SV Lauterhofen zunächst den besseren Start. Kay Ramthun brachte die Gastgeber früh in Führung (14.). Doch Lauterhofen zeigte sich unbeeindruckt und drehte die Partie noch vor der Pause: Fabian Scherer glich zunächst aus (40.), ehe Alexander Wastl in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Führung für die Gäste erzielte (45.+2). Nach dem Seitenwechsel legte Wastl mit seinem zweiten Treffer nach (60.) und besiegelte damit den überraschenden 3:1-Auswärtssieg.

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal
TSV Windeck 1861 Burgebrach
TSV Windeck 1861 BurgebrachBurgebrach
1
3
Abpfiff

Für eine der größten Überraschungen des Spieltags sorgte der TSV Windeck Burgebrach. Beim Spitzenreiter DJK Ammerthal gewann der Aufsteiger mit 3:1. Michael Zirkel brachte die Gäste früh in Führung (12.). Lange blieb die Partie offen, ehe Nico Plätzer (74.) und Philipp Hörnes (81.) für klare Verhältnisse sorgten. Der Treffer von Simon Pirner kurz vor Schluss (88.) kam für Ammerthal zu spät. Burgebrach sammelt damit wichtige Punkte im unteren Tabellenbereich.

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
FC Vorwärts Röslau
FC Vorwärts RöslauRöslau
SV Gutenstetten-Steinachgrund
SV Gutenstetten-SteinachgrundGuten.-Stein
0
1
Abpfiff

Im Kellerduell beim FC Vorwärts Röslau setzte sich der SV Gutenstetten-Steinachgrund knapp mit 1:0 durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Dustin Lunz kurz vor der Pause (41.). Röslau blieb zwar bemüht, fand jedoch kein Mittel gegen die kompakt stehenden Gäste, die den Vorsprung über die Zeit brachten.

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
SpVgg Mögeldorf 2000
SpVgg Mögeldorf 2000Mögeldorf
SpVgg Jahn Forchheim
SpVgg Jahn ForchheimJ. Forchheim
4
1

Die wohl größte Sensation gelang der SpVgg Mögeldorf. Gegen den Tabellenzweiten Jahn Forchheim feierten die Nürnberger einen klaren 4:1-Heimsieg. Zwar brachte Niklas Held die Gäste zunächst in Führung (15.), doch Mögeldorf antwortete eindrucksvoll. Luca Vitalini glich nur eine Minute später aus (16.), Maximilian Kloos drehte die Partie (21.). Noch vor der Pause erhöhte Vitalini mit seinem zweiten Treffer (31.). Andre Lunz setzte schließlich den Schlusspunkt zum 4:1 (65.). Forchheim musste zudem bereits früh einen Rückschlag verkraften, als Torhüter Tom Bezold die Rote Karte sah (9.).

Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr
FSV Erlangen-Bruck
FSV Erlangen-BruckFSV Bruck
TSC Neuendettelsau
TSC NeuendettelsauN'dettelsau
0
2

Auch der TSC Neuendettelsau setzte ein Ausrufezeichen. Beim FSV Erlangen-Bruck gelang den Gästen ein 2:0-Erfolg. Kurz vor der Pause unterlief Nicolas Wolf ein Eigentor zur Führung der Gäste (44.). Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte Yannick Lehnert (48.). Bruck fand anschließend kein Mittel mehr gegen die kompakte Defensive der Gäste.

Gestern, 14:00 Uhr
SV Unterreichenbach
SV UnterreichenbachUnterr.bach
SC 04 Schwabach
SC 04 SchwabachSC Schwabach
1
0

Der SV Unterreichenbach entschied das Duell gegen den SC 04 Schwabach früh. Lukas Frauenknecht traf bereits in der ersten Minute zum 1:0. In einer intensiven Partie verteidigten die Gastgeber den knappen Vorsprung konsequent. Schwabach schwächte sich in der Schlussphase zusätzlich selbst, als Tobias Zillmann in der 77. Minute die Rote Karte sah.

Gestern, 15:00 Uhr
ASV Weisendorf
ASV WeisendorfWeisendorf
FC Eintracht Münchberg
FC Eintracht MünchbergMünchberg
5
2
Abpfiff

Ein wahres Offensivspektakel lieferte der ASV Weisendorf beim 5:2 gegen den FC Eintracht Münchberg. Nach dem frühen Führungstreffer von Niko Bogade (18.) glich Lukas Köhler zwar aus (23.), doch Weisendorf übernahm anschließend die Kontrolle. Tim Fierus (30.) und erneut Fierus per Foulelfmeter (49.) bauten die Führung aus. Yanníck Beuschel (58.) und Adin Mehic (74.) sorgten schließlich für klare Verhältnisse. Der Treffer von Lucas Primus (78.) änderte nichts mehr am deutlichen Erfolg.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Buckenhofen
SV BuckenhofenBuckenhofen
TSV Nürnberg-Buch
TSV Nürnberg-BuchTSV Buch
1
1

Der SV Buckenhofen und der TSV Nürnberg-Buch trennten sich 1:1. Mohamed Mboup brachte die Gäste nach der Pause in Führung (51.). Lange sah es nach einem wichtigen Auswärtssieg für Buch aus, doch Tobias Lösel gelang kurz vor Schluss der Ausgleich für Buckenhofen (89.).

Gestern, 16:00 Uhr
TSV 1860 Weißenburg
TSV 1860 WeißenburgWeißenburg
1. SC Feucht
1. SC FeuchtSC Feucht
4
2
Abpfiff

Der TSV 1860 Weißenburg legte gegen den 1. SC Feucht einen Blitzstart hin und entschied die Partie bereits in der ersten Halbzeit. Kamalou Tchagouni (11.), Dragan Lazarevic (27.), Philipp Meier (37.) und Robin Renner (40.) sorgten für eine komfortable 4:0-Führung. Feucht kam nach der Pause zwar durch Leon Schoen (67.) und Florian Dietz (69.) noch einmal heran, doch Weißenburg brachte den Vorsprung souverän über die Zeit.