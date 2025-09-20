 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Es ist wieder Spieltag - auch in der Kreisliga A!
Es ist wieder Spieltag - auch in der Kreisliga A! – Foto: Peter Teinovic

Spieltag am Niederrhein: Alle Spiele, Ergebnisse, Ticker & Kracher

FuPa Niederrhein präsentiert euch wieder zum aktuellen Spieltag alle Spiele, Ergebnisse und Ticker.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga C3 GV/NE
Kreisliga B Moers Herbst 24
KL C-AUF 1 MG/VIE
KL C-AUF 2 MG/VIE
KL C-FP 1 MG/VIE

FuPa Niederrhein präsentiert euch wieder zum aktuellen Spieltag alle Spiele, Ergebnisse und Ticker. Auch eine Auswahl von interessanten Duellen am 21. September 2025 darf natürlich nicht fehlen.

>>> Ausfallticker FuPa Niederrhein für September 2025

Hier gibt es alle Spiele des Tages

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Duisburg, Dinslaken und Mülheim!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Düsseldorf!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Essen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Grevenbroich-Neuss!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kempen-Krefeld!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kleve-Geldern!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Moers!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Mönchengladbach-Viersen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Oberhausen-Bottrop!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Rees-Bocholt!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Remscheid!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Solingen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Wuppertal-Niederberg!

>>> Ähnliches gilt für die Liveticker am Spieltag auf FuPa Niederrhein!

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

Eine Auswahl von Spielen am 21. September 2025

Morgen, 13:30 Uhr
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
13:30live

Morgen, 14:00 Uhr
VfR Warbeyen
VfR WarbeyenVfR Warbeyen
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
FC Kray
FC KrayFC Kray
15:00live

Morgen, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
15:30

Morgen, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
15:15

Morgen, 15:30 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
15:30

Morgen, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
15:00live

Morgen, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
15:30

Morgen, 15:00 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
16:00

Morgen, 11:00 Uhr
KFC Uerdingen 05
KFC Uerdingen 05KFC Uerding.
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
11:00

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

Aufrufe: 020.9.2025, 23:00 Uhr
André NückelAutor