Spieltag am 9. Juli: Top-Teams im Einsatz, spannender Test auf FuPa.tv

Am Mittwoch wird in der Vorbereitung regelmäßig gespielt, so auch am 9. Juli 2025. Oberliga-Klubs wie der SC St. Tönis, Ratingen 04/19 oder VfL Jüchen-Garzweiler sind ebenso im Einsatz wie die SSVg Velbert oder Rot-Weiss Essen. Die Zweitliga-Frauen des VfR Warbeyen testen gegen die männliche U17 des Kevelaerer SV - live auf FuPa. Außerdem gibt es das Entscheidungsspiel um die Niederrheinliga zwischen der SpVg Schonnebeck und dem 1. FC Bocholt.