Spieltag am 6. April: erste Aufsteiger und Absteiger stehen fest!

Im April stehen naturgemäß die ersten Entscheidungen im Fußball an - so auch am Niederrhein! Fortuna Dilkrath kann aus der Landesliga absteigen, die SV Hönnepel-Niedermörmter aus der Bezirksliga. Während Dilkrath 23 Punkte Rückstand auf den möglichen Abstiegsplatz 15 hat (27 sind noch zu vergeben), hat der ehemalige Oberliga-Klub Hö-Nie lediglich einen Zähler geholt. Der Rückstand beträgt hier 22 Punkte, maximal sind noch 24 Zähler zu holen. Außerdem kann der Hamminkelner SV in die Bezirksliga aufsteigen. Dafür muss der HSV gewinnen, das gilt auch für die Frauen des VfR Warbeyen, die bei eigenem Sieg und Niederlage von Fortuna Köln in die 2. Bundesliga aufsteigen.

Doch am 6. April 2025 steht natürlich noch viel mehr an. Alle Spiele, alle Tore und mehr gibt es in diesem Text.