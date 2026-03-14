 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Spieltag am 15. März: Schaut euch die Leckerbissen an!

Am Niederrhein ist am 15. März wieder jede Menge los, deshalb empfehlen wir euch die Auswahl an Topspielen - und generell alles zum Spieltag!

von André Nückel · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser
Spieltag am Niederrhein - auch in Sterkrade!
Spieltag am Niederrhein - auch in Sterkrade! – Foto: Michael Werner

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
Landesliga 2
Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3

Am Niederrhein ist am 15. März wieder jede Menge los, deshalb empfehlen wir euch die Auswahl an Topspielen - und generell alles zum Spieltag! Die große Übersicht für den Sonntag, natürlich nur auf FuPa!

Hier gibt es alle Spiele des Tages

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Duisburg, Dinslaken und Mülheim!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Düsseldorf!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Essen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Grevenbroich-Neuss!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kempen-Krefeld!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kleve-Geldern!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Moers!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Mönchengladbach-Viersen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Oberhausen-Bottrop!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Rees-Bocholt!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Remscheid-Solingen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Wuppertal-Niederberg!

>>> Ähnliches gilt für die Liveticker am Spieltag auf FuPa Niederrhein!

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

Eine Auswahl von Spielen am 15. März 2026

Morgen, 15:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
15:00live

Morgen, 15:30 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
15:30

Morgen, 14:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:30

Morgen, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
15:30
Morgen, 15:30 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
15:30

Morgen, 13:30 Uhr
1. FC Köln U21
1. FC Köln U211. FC Köln U21 II
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
13:30

Morgen, 15:15 Uhr
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
15:15

Morgen, 13:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
13:00

Morgen, 15:00 Uhr
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
15:00live

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches