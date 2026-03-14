Spieltag am 15. März: Schaut euch die Leckerbissen an! Am Niederrhein ist am 15. März wieder jede Menge los, deshalb empfehlen wir euch die Auswahl an Topspielen - und generell alles zum Spieltag! von André Nückel · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser

Spieltag am Niederrhein - auch in Sterkrade! – Foto: Michael Werner