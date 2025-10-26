 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Velbert ist in Schlagdistanz zu Platz eins.
Velbert ist in Schlagdistanz zu Platz eins. – Foto: SSVg Velbert 02

Spieltag 8 der U17-Niederrheinliga ab 11 Uhr live

U17-Niederrheinliga: Bis zum Winter droht das Rennen um Platz eins eine besonders enge Geschichte zu werden. Aktuell hat der TSV Meerbusch noch die Nase vor der SSVg Velbert und dem VfB Homberg.

Nur einmal konnte der TSV Meerbusch in dieser Saison aus dem Rhythmus gebracht werden. Wie in der Vorsaison hat sich das Team erneut in der Spitzengruppe in der Niederrheinliga etabliert. Unter der Woche präsentierte sich Meerbusch sogar recht ordentlich im Test gegen den MSV Duisburg (2:4). Im Ligaalltag gilt es nun darum gegen die DJK Arminia Klosterhardt den aktuellen Spitzenplatz zu behaupten. Dahinter könnten zwei Teams bei einem Patzer vorbeiziehen. Die SSVg Velbert spielt weiter groß auf und hat den schwächelnden 1. FC Kleve vor der Brust. Der VfB Homberg spielt mit Ratingen 04/19 gegen die erfolgreichste Offensive der Liga.

So läuft der 8. Spieltag in der U17-Niederrheinliga

Heute, 11:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
11:00

Heute, 11:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
11:00

Heute, 13:00 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
13:00

Heute, 11:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
11:00

Heute, 11:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
11:00

Heute, 11:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
11:00

Heute, 11:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
11:00live

So geht es weiter


9. Spieltag
02.11.25 VfB 03 Hilden - 1. FC Bocholt
02.11.25 Sportfreunde Baumberg - SSVg Velbert
02.11.25 DJK Arminia Klosterhardt - VfB Homberg
02.11.25 SG Unterrath - TSV Meerbusch
02.11.25 FSV Duisburg - Wuppertaler SV
02.11.25 SC Rot-Weiß Oberhausen - 1. FC Kleve
02.11.25 Ratingen 04/19 - TSV Bayer Dormagen

