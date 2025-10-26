Spieltag 8 der U17-Niederrheinliga ab 11 Uhr live

Nur einmal konnte der TSV Meerbusch in dieser Saison aus dem Rhythmus gebracht werden. Wie in der Vorsaison hat sich das Team erneut in der Spitzengruppe in der Niederrheinliga etabliert. Unter der Woche präsentierte sich Meerbusch sogar recht ordentlich im Test gegen den MSV Duisburg (2:4). Im Ligaalltag gilt es nun darum gegen die DJK Arminia Klosterhardt den aktuellen Spitzenplatz zu behaupten. Dahinter könnten zwei Teams bei einem Patzer vorbeiziehen. Die SSVg Velbert spielt weiter groß auf und hat den schwächelnden 1. FC Kleve vor der Brust. Der VfB Homberg spielt mit Ratingen 04/19 gegen die erfolgreichste Offensive der Liga.
9. Spieltag
02.11.25 VfB 03 Hilden - 1. FC Bocholt
02.11.25 Sportfreunde Baumberg - SSVg Velbert
02.11.25 DJK Arminia Klosterhardt - VfB Homberg
02.11.25 SG Unterrath - TSV Meerbusch
02.11.25 FSV Duisburg - Wuppertaler SV
02.11.25 SC Rot-Weiß Oberhausen - 1. FC Kleve
02.11.25 Ratingen 04/19 - TSV Bayer Dormagen
