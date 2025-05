Spieltag 31 in der Bezirksliga: Weitere Absteiger & Aufsteiger möglich

____

Das ist der nächste Spieltag

32. Spieltag

Do., 15.05.25 19:30 Uhr DJK Sparta Bilk - TSV Urdenbach

Fr., 16.05.25 19:30 Uhr SC Germania Reusrath - Lohausener SV

Fr., 16.05.25 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Ratingen 04/19 II

So., 18.05.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - TV Kalkum-Wittlaer

So., 18.05.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SSV Berghausen

So., 18.05.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TuSpo Richrath

So., 18.05.25 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - TuS Gerresheim

So., 18.05.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - HSV Langenfeld

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr ASV Mettmann ASV Mettmann TuSEM Essen 1926 TuSEM Essen 15:00 PUSH

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr TSV Ronsdorf Ronsdorf SSV Germania Wuppertal SSV Germania 15:00 PUSH

So., 11.05.2025, 15:15 Uhr Türkgücü Velbert Türkgücü Vel SC Velbert SC Velbert II 15:15 PUSH

Das ist der nächste Spieltag

32. Spieltag

Sa., 17.05.25 18:00 Uhr SC Velbert II - SuS Haarzopf

So., 18.05.25 11:00 Uhr TuSEM Essen 1926 - 1. FC Wülfrath

So., 18.05.25 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - TSV Ronsdorf

So., 18.05.25 13:30 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - SV Burgaltendorf

So., 18.05.25 14:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SSVg Velbert II

So., 18.05.25 15:00 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - BV Gräfrath

So., 18.05.25 15:15 Uhr SC 08 Radevormwald - FSV Vohwinkel Wuppertal

So., 18.05.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Türkgücü Velbert

So., 11.05.2025, 15:15 Uhr Red Stars Mönchengladbach Red Stars MG DJK Gnadental Gnadental 15:15 PUSH

So., 11.05.2025, 15:30 Uhr DJK VfL Willich VfL Willich TSV Bayer Dormagen TSV Bayer 15:30 live PUSH

Das ist der nächste Spieltag

32. Spieltag

Fr., 16.05.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - 1. FC Grevenbroich-Süd

So., 18.05.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - Red Stars Mönchengladbach

So., 18.05.25 15:00 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - DJK VfL Willich

So., 18.05.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch II - SV Uedesheim

So., 18.05.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Sportfreunde Neuwerk

So., 18.05.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - TuRa Brüggen

So., 18.05.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - 1. FC Mönchengladbach

So., 18.05.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - TuS Wickrath

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr TuS Xanten TuS Xanten VfL Repelen VfL Repelen 15:00 PUSH

Morgen, 19:30 Uhr Borussia Veen Veen SV Rindern SV Rindern 19:30 live PUSH

So., 11.05.2025, 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf Pfalzdorf TuS Asterlagen Asterlagen 15:30 PUSH

Das ist der nächste Spieltag

32. Spieltag

Fr., 16.05.25 20:00 Uhr SV Rindern - Alemannia Pfalzdorf

Fr., 16.05.25 20:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - VfL Repelen

Sa., 17.05.25 18:00 Uhr TuS Asterlagen - VfB Uerdingen

So., 18.05.25 15:00 Uhr Kevelaerer SV - Viktoria Goch

So., 18.05.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Sportfreunde Broekhuysen

So., 18.05.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - DJK Twisteden

So., 18.05.25 15:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 18.05.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Borussia Veen

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr SV Haldern SV Haldern TuS Stenern TuS Stenern 15:00 PUSH

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr RSV Praest RSV Praest Fortuna Bottrop Fort Bottrop 15:00 PUSH

So., 11.05.2025, 15:30 Uhr TV Voerde TV Voerde TuB Bocholt TuB Bocholt 15:30 PUSH

Das ist der nächste Spieltag

32. Spieltag

Fr., 16.05.25 19:30 Uhr TuB Bocholt - SC 1920 Oberhausen

So., 18.05.25 15:00 Uhr SV Haldern - Rhenania Bottrop

So., 18.05.25 15:00 Uhr FC Sterkrade 72 - SpVgg Sterkrade 06/07

So., 18.05.25 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - TuS Stenern

So., 18.05.25 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - TV Voerde

So., 18.05.25 15:30 Uhr VfL Rhede - Schwarz-Weiß Alstaden

So., 18.05.25 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 18.05.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - RSV Praest

So., 18.05.25 15:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 11.05.2025, 15:30 Uhr FSV Duisburg FSV Duisburg Viktoria Buchholz Buchholz 15:30 PUSH

So., 11.05.2025, 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 DSV 1900 Rheinland Hamborn Rheinland 15:30 live PUSH

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 Fatihspor Mülheimer SV 07 Mülheimer SV 15:00 PUSH

Das ist der nächste Spieltag

32. Spieltag

Fr., 16.05.25 20:00 Uhr Duisburger SV 1900 - GSG Duisburg

Fr., 16.05.25 20:00 Uhr Viktoria Buchholz - Duisburger FV 08

Sa., 17.05.25 17:00 Uhr Mülheimer SV 07 - 1. FC Mülheim-Styrum

So., 18.05.25 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - TSV Bruckhausen

So., 18.05.25 13:30 Uhr TGD Essen-West - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

So., 18.05.25 15:15 Uhr SC Werden-Heidhausen - Fatihspor Essen 2001

So., 18.05.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Vogelheimer SV

So., 18.05.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - FSV Duisburg

